Vizuální testy osobnosti o nás mohou prozradit i to, o čem jsme vůbec neměli tušení. Třeba, zdali jsme v lásce věrní nebo nás láká jiná voda. Jak jste na tom vy? Naše děsivě přesná optická iluze to na vás prozradí.

Síla optických klamů

Jen málokdy vstupujeme do nového vztahu s vidinou, že nás partner podvede. Přesto jsou zálety častým důvodem následného rozchodu. Ne každý je totiž ve vztahu loajální, často teprve v průběhu soužití zjistíme, s kým máme skutečně tu čest.

Jste v lásce věrní?

Pokud však chcete prověřit nejen partnera, ale také sami sebe, pomůže vám náš test. Není na něm nic složitého. Stačí se po dobu několika vteřin zadívat na obrázek a vybrat motiv, který spatříte jako první. Na výběr máte ze tří možností. Tušíte, jakou vyberete?

Jediný způsob, jak dlouhodobě udržet vztah funkční, je loajalita. Ne každý jí je však schopný. Ne vždy je to navíc tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Náš test vám odhalí, zdali jste v lásce věrní nebo vás láká jiná voda. Tak na nic nečekejte a pusťte se do toho.

Možná si o sobě myslíte, že jste člověk, který by svého partnera nikdy nepodvedl, jenže to říkají i ti, kteří nakonec šlápnou vedle a jsou nevěrní.

Slon, motýl či vlk

Pokud si přejete zjistit, nakolik je pravděpodobné, že partnera podvedete, aniž byste se do takové situace skutečně dostali, stačí si vyzkoušet náš optický klam.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud jste jako první spatřili slona, jste typ člověka, který je svému partnerovi věrný bez ohledu na jakékoli okolnosti. To je sice obdivuhodná vlastnost, očekávat však to samé od svého protějšku byste neměli.

Ne každý totiž vstupuje do vztahu se stejnými hodnotami, jakou je věrnost. Být věrným je něčím zcela výjimečným. Pokud tedy narazíte na partnera, který si podobné cnosti neváží, vezměte rychle nohy na ramena a utečte. Pamatujte, že lidé se nemění.

V případě, že vás jako první zaujal motýl, jste člověk, jehož oči, mysl a srdce mají tendenci v jednom kuse bloudit. Ačkoli nevěra není primárně tím, čeho se chcete dopustit, je dost pravděpodobné, že se vám to v nějaké nestřežené chvíli povede.

V takových chvílích zkuste myslet na svého partnera a ukončete vztah dřív, než se nevěry dopustíte. Berte ohled na toho, kdo vás bezmezně miluje a je vám věrný.

Pokud jste při pohledu na tento obrázek jako první viděli vlka, jste typ člověka, který si ve vztahu dělá, co chce. Neustále se staráte o to, abyste byli číslo jedna, měli dostatek pozornosti i zájmu druhých. V takových chvílích neberete na partnera, kterého máte doma, sebemenší zřetel. Doufáte, že se to nedozví. Myslete však na to, že lež má krátké nohy a pravda nakonec vyjde najevo.

Ačkoli nás optické iluze plně nedefinují, nabízejí zajímavý pohled do našeho nitra. Díky tomu můžeme zjistit, co je potřeba změnit a na čem musíme zapracovat.

