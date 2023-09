Když si najdete nového partnera, novou lásku, poslední věc, na kterou myslíte, je možnost, že ho v budoucnu podvedete. Přesto se může stát cokoli. Jste věrní, nebo máte sklony k záletům? Jednoduchý test to na vás prozradí, zkuste ho!

Jak jste na tom s věrností

Většina z nás si přeje monogamní partnerství s tou jednou výjimečnou osobou. Podvádění se s touto vizí nikterak neslučuje. Narušuje důvěru a vede k destrukci vztahu.

Přesto je podvádění mnohem složitější problém, než se na první pohled může zdát. Často vůbec nesouvisí s touhou střídat partnery a být tak prvoplánově nevěrný. Dost často za ním stojí nedostatečná komunikace, neúcta, přehnaná žárlivost nebo pocit, že nás náš partner nemiluje tak, jak bychom rádi.

Pak se může stát, že jeden z partnerů skončí v náruči někoho jiného, kde najde to, co doma nemá. Laicky řečeno to znamená, že vám cizí partner uspokojí potřebu, kterou partner doma naplnit nemůže.

Ačkoli je nevěra jako taková nežádoucí, nemusí nutně znamenat, že jste špatní. Pokud nepodvádíte záměrně a opakovaně, snažíte se vždy zůstat věrní, sklony k záletům nejspíš nemáte.

S problematikou nevěry vám může pomoci náš obrázek. Motiv, který na něm spatříte jako první, prozradí, zda jste věrní nebo máte sklony k záletům.

Co vidíte?

Pokud jste jako první spatřili ptáky, jste lidé věřící v osud a předurčení. Svému partnerovi jste vždy neochvějně oddaní. Pokud byste byli nevěrní, zcela jistě pouze zásahem osudu. Rozhodně ne z vlastní vůle.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V případě, že vás jako první zaujaly stromy, jste člověk, který se jakémukoli typu nevěry bude bránit. Věříte, že jedině věrnost může přinést dlouhodobé a spokojené partnerství. Problémy řešíte komunikací, rozhodně ne tím, že byste běželi jinam.

Pokud jste jako první spatřili chýše, jste člověk, který se nevěrám vůbec nebrání. Ne, že byste je vyloženě plánovali, když však můžete, rádi si zaběhnete jinam. Tajně toužíte po větším množství partnerů, zvyšuje vám to sebevědomí. Měli byste si uvědomit, že na podvádění a lhaní dobré partnerství nepostavíte.

Pokud jste jako první spatřili slona, určitě jste někdy podvedli, touto chybou jste však dostatečně poučení. Vaše zkušenosti a neblahé následky spojené s nevěrou vám dali pořádně zabrat. K této temné kapitole svého života se už dál nechcete vracet.

Zdroje: www.yourtango.com, nypost.com, newstars.edu.vn