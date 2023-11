close info Pinterest

Natálie Borůvková 14. 11. 2023 8:51 clock 3 minuty video

V rozmanité říši vztahů, kde se daří lásce a spojení, jsou občasné neshody nevyhnutelné. Otázkou je, co tyto bouře vyvolává a co nás v dalším rozvoji vztahu brzdí. Odhalit vám to pomůže náš test.

Složitost lásky Na počátku každé lásky máme všichni na očích růžové brýle. V okamžiku, kdy je sundáme, se často nestačíme divit, jak rozdílní s naším partnerem jsme. Odhalujeme zranitelnost, přednosti i slabiny nejen sebe samých, ale také toho druhého. close info Pinterest zoom_in Co přesně vidíte? Abychom plně pochopili, proč se s partnerem hádáme, v čem se rozcházíme a co nás brzdí, je nutné najít ty pravé spouštěče. Ty často vznikají ze stínů našeho podvědomí a plíživě ohrožují harmonii, o kterou každým dnem snažíme. Náš optický test slouží jako mocný nástroj k poznání démonů, kteří mohou potenciálně sabotovat naše romantické snahy. Zkuste to. Stačí se jen na několik málo vteřin soustředěně zadívat na náš obrázek a vybrat motiv, který spatříte jako první. Pokud jste jako první spatřili osobu, může váš ve vašem vztahu brzdit strach ze zranitelnosti. Hluboko v sobě možná skrýváte obavy z toho, abyste partnerovi příliš neodhalili své pravé já. Bojíte se jeho reakce na vaše chyby a nedokonalosti. Zkušenosti s kritikou z dětství ve vás pravděpodobně zakořenily přesvědčení, že klíčem k lásce je dokonalost. Tak tomu ale není. To, co je skutečně klíčové, je vaše autenticita. Buďte přirození. V případě, že vás jako první zaujala tvář, vaší brzdou ve vztahu může být strach ze ztráty sebe sama. Představa, že své potřeby, touhy a přání podřídíte partnerovi, vás může děsit. Pokud však najdete správného partnera, pokud váš vztah bude zdravý, ztráty sebe sama se obávat nemusíte. Zdravý vztah vám osobní svobodu nesebere. Ba naopak podpoří vše, co vás činí šťastnými. Čeho se bojíte? Pokud vás jako první zaujal strom, pravděpodobně vás brzdí strach z nedostatku času o samotě. Obáváte se ztráty osobního prostoru a času pro sebe. Pro více informací se podívejte na toto video: Zdroj: Youtube Pamatujte, že klíčová je komunikace. Proto sdělujte partnerovi své pocity a potřeby. Ten správný partner ocení, když i on bude moci čas od času zůstat sám, pouze ve své vlastní společnosti. close Magazín Psychotest: Vyberte si hrnek, ze kterého byste nejraději pili kávu? Volba prozradí, čím jste jedineční Pokud vás od počátku přitahoval Měsíc, pravděpodobně se bojíte zlomeného srdce. S takovým pesimismem však do žádného vztahu vstupovat nemůžete. Musíte věřit, že láska, kterou jste potkali, je jedinečná a pravá. close Magazín Vidíte nejprve dívku, nebo kytaru? Optický test prozradí, jakou k sobě hledáte partnerku či partnera Žijte tady a teď. Ne každý milostný příběh končí tragicky. Navíc každá zkušenost, kterou prožijeme, nás dělá silnějšími. Berte vztahy s nadhledem. Nemalujte čerta na zeď ve chvíli, kdy tomu nic nenasvědčuje. www.yourtango.com, www.infobae.com, www.infobae.com

tag Láska Vztah

