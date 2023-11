close info Pinterest

6. 11. 2023

Přednosti svého vztahu jistě znáte. Co ale slabiny? Jejich uvědomění může napomoci k tomu, abychom se stali lepším partnerem. K tomu vám dopomůže náš test. Co vás na obrázku udeří do očí jako první?

Potenciál nedostatků Poznat, jaké slabiny ve vztazích máme, je důležitých krokem k tomu něco zlepšit a žít konečně vztahy, které si přejeme. close info Pinterest zoom_in Co vidíte jako první? Pokud jste jako první na obrázku spatřili klidnou tvář, jste bezesporu chytrý a přemýšlivý člověk. Vynikáte v plánování a organizování. Dokážete předvídat situace a chytře si plánovat své kroky. Avšak zatímco váš talent plánovat a řídit může být vítaný v mnoha oblastech vašeho života, ve vztazích vám může spíše škodit. Láska je o spontánnosti, o ochotě přijmout druhého se všemi jeho nedostatky a o skutečném spojení, které se naplánovat nedá. Proto důvěřujte cestě, po které kráčíte, bez neustálé potřeby vše do detailu plánovat. V případě, že jste jako první spatřili postavu sbírající ovoce, jste cílevědomí a ambiciózní. Doménou vašeho života je práce a kariéra. To ale může být problém. Ačkoli vám tvrdá práce a neústupnost pomohly dosáhnout svých cílů, vztah je o kompromisu. O braní ohledu na druhé. Pokud chybí snaha se alespoň občas přizpůsobit, může láska přerůst v napětí. Abyste si udrželi vyvážený a láskyplný vztah, je sice potřeba investovat do osobního života stejné úsilí jako do profesního, ovšem s jedním zásadním rozdílem. Musíte brát partnera jako svou součást, ne jako protivníka, nad kterým chcete zvítězit. Matka a dítě Pokud jste jako první spatřili matku s dítětem, jste člověk oddaný své rodině. Ačkoli je upřednostňování rodiny chvályhodné, ve zdravém vztahu musíte najít rovnováhu mezi rodinným a osobním životem. Považovat názory rodiny za ty jediné správné se může neblaze podepsat na vašich vztazích. I partner musí mít pocit, že je pro vás jeho názor důležitý. Že na něj zkrátka berete ohled. Pro více informací se podívejte na toto video: Zdroj: Youtube V případě, že vás jako první zaujali ptáci na obloze, jste snílek s jedinečným pohledem na svět. Vaše nápaditá a spontánní povaha je možná darem, může však vést k nereálným očekáváním ve vztahu. Každý vztah vyžaduje tvrdou dřinu, snahu se dohodnout a brát se takoví, jací jsme. Nic dokonalého neexistuje, proto to konečně přestaňte hledat. close Magazín Psychotest: Vidíte chlapce, dívku nebo lebku? Optická iluze prozradí, jaký máte smysl pro romantiku Pokud jste jako první spatřili mužskou tvář, máte tendenci vyhýbat se lidem. Preferujete život o samotě. V okamžiku, kdy máte partnera, vyžadujete to samé po něm. Ne každý je však stejný jako vy, ne každý chce žít pouze vztahem a partnerem. Na to je nutné myslet. close Magazín Prohlédněte si kostku. Dle této optické iluze se rozliší kreativní osoby od obyčejných. Co jste vy? Abyste si vytvořili skutečně fungující partnerství, je důležité vnímat potřeby i podstatu druhých. Někdy to obnáší nutnost konečně vystoupit ze své komfortní zóny, projevit empatii, soucit a otevřenost vůči partnerovi. Zdroje: nypost.com, themindsjournal.com, www.jagranjosh.com

