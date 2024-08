Hádanky, rébusy, skládačky, doplňovačky a srovnávačky byly v našem dětství každodenní součástí života. Postupem času je však nahradily jiné koníčky. A to je škoda. Nejsou jen zábavou, ale hrají zásadní roli pro udržení mentálního zdraví a zpomalení stárnutí mozku.

Snad každý někdy slyšel, že hádanky a hry pomáhají k intelektuálnímu, fyzickému a emocionálnímu vývoji dítěte. Rodiče se tak snaží, aby v životě jejich potomka byly aktivity, které podporují kreativitu, motivaci, jemnou motoriku a kognitivní dovednosti.

Poslední zmíněné zahrnují mentální procesy, jež nám umožňují získávat znalosti, řešit problémy a uvažovat kriticky. Patří sem schopnost soustředit se, pamatovat si informace, používat jazyk, logicky přemýšlet a nacházet řešení.

Problémem ale je, že tyto dovednosti se s přibývajícím věkem zhoršují, což většinou zjistíme až na stará kolena, kdy si všimneme, že máme problémy s pamětí, prostorovou orientací a vnímáním.

Odborníci proto doporučují, abychom na hry a aktivity, jež jsme s nadšením prováděli jako děti, nezanevřeli ani v produktivním věku.

Hádanky pro mozek

Aby mozek fungoval tak, jak má, potřebuje stimulovat nervová spojení. Klíčové je proto „vypnout autopilota“ a každý den mu dopřát trochu překvapení. Ať jde o objevení další cesty do obchodu, naučení nových tanečních kroků, slovíček z cizího jazyka, sestavení skládačky, vyluštění křížovky nebo hraní hry „jméno, město, zvíře, věc”.

Rozvoj našich kognitivních funkcí a zpomalení jejich zhoršování zahrnuje také trénink smyslů. Právě prostřednictvím nich získává mozek důležité podněty. Senioři by tak neměli odmítat naslouchátko nebo brýle.

V každém věku bychom se měli zaměřit i na rébusy, které podporují vizuální vnímání nebo povědomí o prostoru. Právě ty jsou klíčové pro čtení, psaní, rozpoznávání předmětů a symbolů nebo orientaci v mapách.

Řada hádanek navíc vyžaduje také čas. Zábavnou formou tak trénujeme nejen naši trpělivost, houževnatost a disciplínu, ale také koncentraci.

Najděte zloděje

Jedním z typů vizuálních testů je hledání něčeho, co do obrázku nepatří. To je případ také hry, v níž máte najít zločince ukrytého v davu.

Hledání však nebude tak jednoduché. Klíčové je, abyste ho odhalili do tří sekund. Nastavte si tedy stopky. Hotovo? Nyní se podívejte na obrázek.

close info https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/optical-illusion-are-you-faster-than-the-cops-spot-the-criminal-hidden-in-the-crowd-in-3-seconds-1674860959-1 zoom_in Kdo je zločinec?

Pokud jste zločince našli, gratulujeme. Skvěle vnímáte jak prostor, tak detaily. Pokud ne, zaměřte se na pravou horní čtvrtinu čtverce. Jeho poznávacím znamením jsou sluneční brýle.

