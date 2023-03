Ve středověké Evropě se spravedlnost často vykonávala prostřednictvím systému soudních procesů známých jako "ordeal". Tyto procesy byly založené na víře, že Bůh zasáhne a odhalí vinu či nevinu obviněného. Ve skutečnosti o osudu souzeného rozhodovala náhoda.

Dvěma nejběžnějšími formami zkoušky byly zkouška ohněm a zkouška vodou, přičemž v obou případech se věřilo, že jde o bohem posvěcené metody určení viny.

Oheň a voda rozhodovaly o vině hojně zejména v Anglii, ale i jiných zemích. Porotní řízení se objevilo až mnohem později a nesmyslné zkoušky předtím ukončily život a zpečetily osud mnoha lidí. Navíc když byla vina touto metodou potvrzena, ještě to nebylo vše. Objevují se četné případy, kdy byly „odsouzenému“ božím verdiktem například ještě vydloubnuty oči a zohaveny genitálie.

Doktor Will Eves však vidí v těchto nepochopitelných soudech i přesto smysl, když říká, že "plnily užitečnou společenskou funkci, jakkoli mohou znít jako hloupý způsob určování viny. Z pohledu 21. století je velmi snadné podívat se a říci, že to byla jen hloupost dřívějších lidí, ale to by bylo špatně - je v tom mnohem více nuancí," říká.

Bůh ochrání nevinné před žárem i utonutím

Zkouška ohněm spočívala v tom, že obviněný musel držet rozžhavené železo nebo chodit bosý po žhavém uhlí. Věřilo se, že Bůh ochrání nevinné před žárem a umožní jim vyváznout bez úhony, zatímco viníci budou spáleni a budou trpět za své hříchy. „Při soudu žhavým železem nešlo o to, zda železo způsobilo zranění, ale spíše o to, jak se zahojilo," říká Eves.

Podobně soud ve vodě spočíval v tom, že obviněný byl vhozený do vodní nádrže, často se svázanýma rukama a nohama. Pokud plaval, věřilo se, že je vinný, a pokud se potopil, byl nevinný. Tato víra vycházela z představy, že voda jako čistý živel nepřijme vinu nevinného a způsobí, že klesne ke dnu.

Soudní proces v boji

Další možností byl proces bojem neboli bojová sázka - boj mezi obviněným a jeho žalobcem, který zavedli Normané v roce 1066. My jsme tuto metodu dokazování viny mohli vidět například i ve Hře o trůny.

Poměrně úsměvné je, že se podobného dokázání neviny dožadoval jeden muž ještě vloni, když chtěl bojem dokázat svou nevinu v procesu za řízení motorových vozidel. Soudci jeho odvolání zamítli a uložili mu pokutu.

Přiznání bylo často vynucené

Ačkoli se tyto procesy mohou zdát podle moderních měřítek barbarské a nespravedlivé, v té době byly považované za legitimní způsob určení viny. Koncept zkoušek byl hluboce zakořeněný v náboženské víře, mnoho středověkých křesťanů považovalo tyto procesy za způsob, jak hledat boží zásah a spravedlnost.

Používání zkoušky však nebylo bez kontroverzí. Kritici tvrdili, že výsledky těchto procesů lze snadno zmanipulovat, neboť obviněný je nucený k přiznání nebo je před zkouškou podrobený fyzickému mučení, což může ovlivnit výsledky.

Až třetina procesů dílem náhody

Kromě toho mohlo používání ortelů vést ke smrti nevinných osob, které nebyly schopné v procesech obstát. Navzdory této kritice se ordály nadále používaly v celé středověké Evropě a podle některých zdrojů se jimi rozhodovala až třetina všech soudních případů.

Postupem času začalo používání zkoušky ustupovat s tím, jak se právní systém stával sofistikovanějším a sekulárnějším. Vzestup obecného práva, které kladlo důraz na důkazy a rozumné úsudky, nakonec vedl k opuštění ortelů jako prostředku určování viny.

Vznik poroty

Ordály byly nakonec ukončené z popudu církve, když byl v roce 1215 vydaný dekret papežského koncilu, který určil, že kněží by se již neměli „soudů“ účastnit. Církev se domnívala, že je nevhodné žádat Boha o zásah, že se to podobá vyžadování zázraku.

Ordály vzaly definitivně za své, když 26. ledna 1219 vydal král Jindřich III. edikt a v Anglii se zrodil proces s malou porotou.

Dnes je používání soudu na základě zkoušky všeobecně považované za archaickou a nehumánní praxi. Přesto zůstává důležitou historickou kuriozitou, která umožňuje nahlédnout do středověkého myšlení a role, kterou náboženství hrálo při utváření právních systémů minulosti.

