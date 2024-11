Ořechy jsou zdrojem mnoha důležitých živin. Proto bychom je měli do svého jídelníčku zakomponovat všichni. Jednomu druhu bychom měli však věnovat zvláštní pozornost. Je potravinou vysokým množstvím tělu důležitého hořčíku. Víte, o jaký druh ořechů jde?

Potravina plná živin

Zdravá strava je základem fungujícího zdraví. Na tom se shodují snad všichni odborníci. Ovoce, zelenina, kvalitní bílkoviny a samozřejmě také zdravé tuky, by žádný člověk neměl ze své stravy opomenout.

Pokud jde o zdravý zdroj tuků, jednou z potravin, které by měly být součástí našeho jídelníčku, jsou ořechy. Ty je sice třeba konzumovat s mírou, abychom po nich nepřibírali, dopřát bychom si je ale měli.

Jeden druh ořechů by se pak pro každého z nás měl stát skoro povinností. Víte, který? Jsou jím arašídy. Můžete namítnout, že arašídy nejsou ořechy v pravém slova smyslu, nýbrž se jedná o luštěniny, všeobecně je ale jako ořechy vnímáme a v rámci benefitů pro našezdraví nám toho mají rozhodně hodně co nabídnout. Kromě zdravých tuků obsahují velké množství tělu potřebného horčíku.

To ale není všechno. Arašídy kromě tuků a hořčíku jsou také důležitým zdrojem kvalitních bílkovin a mnoha vitamínů a minerálů. Zařazením arašídů do svého jídelníčku chráníte své tělo před celou řadou zdravotních komplikací.

S tímto závěrem přišel odborník na výživu a lékař Dr. Destiny Moody. Dr. Moody doporučuje arašídy zejména pro obsah bílkovin. 100 g arašídů obsahuje přibližně 25 g bílkovin.

Jedinečný zdroj horčíku

Arašídy obsahují také kvalitní aminokyseliny, z nichž leucin podporuje nejen regeneraci, ale zejména růst svalové hmoty. To není důležité jen pro sportovce, ale především pro starší lidi, kterým svalovina vlivem stárnutí přirozeně ubývá.

Co se stane s vaším tělem, když po dobu 1 měsíce budete konzumovat arašídy:

Arašídy jsou tedy potravinou, kterou by do svého denního režimu měli zahrnout naprosto všichni, kteří se starají o své zdraví a zdravý životní styl berou vážně. Mimo to jsou arašídy vhodné jako prevence nedostatku horčíku, kterým trpí velké procento populace.

S tím souhlasí také nutriční terapeutka Gianna Massey, která říká: „Mnoho lidí nemá dostatek hořčíku a arašídy výrazně zvyšují množství této důležité živiny v lidském těle. Jeden šálek arašídů poskytuje přibližně 30 % denní hodnoty hořčíku, což může pomoci podpořit zdraví kostí, kardiovaskulární funkce a zdravý nervový systém."

Podle Massey jsou arašídy skvělým způsobem, jak chránit zdraví svého srdce a vyhnout se celé řadě zdravotních obtíží. Navíc jsou chutné. Zatímco si budete na této potravině pochutnávat, uděláte mnohé pro své zdraví.

To ale není vše, co pro vás tato zázračná potravina může udělat. Díky vysokému obsahu bílkovin, jsou arašídy vhodné také pro ty, kteří se nějaké to kilo své hmotnosti snaží shodit. S tím vám pomohou nejen proteiny v arašídech obsažené, ale také velké množství vlákniny.

Vláknila je mimo to důležitá pro správné fungování střev a snadné vyprazdňování. Potraviny s vysokým obsahem vlákniny nás zasytí na dlouhou dobu a jsou skvělým prostředkem při regulaci „nezdravých“ chutí.

