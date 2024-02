Jasmína Maurerová 5. 2. 2024 11:06 clock 6 minut

Pro dosažení zdraví a komplexní pohody je důležité brát v úvahu nejen tělo jako celek, ale soustředit se i na jednotlivé vnitřní orgány. V astrologii se předpokládá, že každé znamení má spojení s určitými orgány, které je třeba pečlivě chránit a udržovat v dobrém stavu.

Přinášíme vám pohled na to, který vnitřní orgán je nejdůležitější právě pro vaše znamení a také jak o něj pečovat, abyste se cítili v celkové pohodě a mohli si plnit své cíle.

Beran 21. 3. až 20. 4.

Mozek

Pro energického a odvážného Berana je zásadním orgánem mozek. Řídí jejich směřování a rozhodování. Jejich impulzivní povaha a touha po dobrodružství může vést k rizikovým situacím, které mohou ohrozit jejich bezpečí. Berani by měli dbát na své duševní zdraví a vyhýbat se přílišnému stresu, který by mohl jejich mozek negativně ovlivnit. Pravidelná relaxace, meditace a cvičení pro uklidnění mysli mohou být pro Berany velmi prospěšná.

Býk 21. 4. až 21. 5.

Hrdlo a hlasivky

Hrdlo a hlasivky jsou pro tvrdohlavé a vytrvalé Býky klíčové. Potřebují je pro jejich ráznou komunikaci a sebevědomé vyjádření. Silný hlas a důraz jsou jejich hlavním prostředkem pro sdělování svých názorů a emocí. Na svůj hlas by Býci měli obzvláště dbát a vyhýbat se i nadměrnému křiku nebo zbytečnému plkání, které by mohlo jejich hlasivky poškodit. Péče o hrdlo, jako je hydratace a vyhýbání se přehřátí nebo chladu, je pro Býky klíčová.

Blíženci 22.5. až 21. 6.

Plíce

Blíženci by měli dbát na své dýchání a vyhýbat se pasivnímu kouření a škodlivým látkám, které by mohly jejich plíce poškodit. Měli by mít dostatek pohybu, například chodit běhat, ale zbůhdarma nepřijde ani jóga nebo jakékoliv jiné cvičení. Pro komunikativní a vynalézavé Blížence jsou plíce nezbytným orgánem, který jim umožňuje sdílet své myšlenky a nápady se světem. Jejich schopnost adaptace a rychlého myšlení vyžaduje zdravé a dobře fungující plíce, z toho důvodu, aby jim přiváděly dostatek kyslíku do mozku.

Rak 22. 6. až 22. 7.

Žaludek a trávicí systém

Pro citlivého a emotivního Raka jsou nejdůležitějšími orgány, které je třeba chránit, žaludek a trávicí systém. Problémy s trávením a žaludkem mohou mít prapůvod v jejich přílišné přecitlivělosti a tendenci zadržovat emoce. Raci by měli dbát na svou stravu a vyhýbat se stresu, který může negativně ovlivnit jejich trávení. Zdravá strava, pravidelné jídlo a vyvážený životní styl, to je to, co by Raci neměli zanedbávat, jestliže chtějí udržet svůj trávicí systému v dobrém stavu.

Lev 23. 7. až 22. 8.

Srdce

Jedinci narození ve znamení statečného a charismatického Lva by si měli hýčkat svá srdce. Aby mohli vést život plný energie a radosti, je důležité, aby jejich srdce bylo silné a zdravé. Lvi by se měli vyhýbat nadměrnému stresu, který by jejich srdce mohl zatížit. Pravidelné cvičení a zdravá strava, bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty, jsou pro Lvy klíčové pro udržení jejich celkové zdraví a životní balanc.

Panna 23. 8. až 22. 9.

Střeva

Pro praktické a analytické Panny jsou právě střeva tím orgánem, o který by měly nejvíce dbát. Jejich soustředěnost na detaily a velká touha po kontrole je může velice ovlivnit. Panny by měly dbát na svou stravu a vyhýbat se nadměrnému stresu, který může jejich trávení negativně ovlivnit. Zdravá strava, bohatá na vlákninu a pravidelná konzumace fermentovaných potravin, pomůže udržet jejich střeva v optimálním stavu co nejdéle.

Váhy 23. 9. až 23. 10.

Ledviny a močové cesty

Váhy mají schopnost udržovat rovnováhu a harmonii, nicméně k tomu potřebují zdravé a funkční ledviny. Lidé narození ve znamení Vah by měli dbát na dostatečný příjem tekutin a vyhýbat se nadměrné konzumaci soli, která může jejich ledviny zatížit. Pro udržení ledvin v dobrém stavu je klíčová pravidelná fyzická aktivita, stejně jako udržování emocionální rovnováhy.

Štír 24. 10. až 22. 11.

Pohlavní orgány a reprodukční systém

Vášniví Štíři by měli pečovat hlavně o své pohlavní orgány a celkově o svůj celý reprodukční systém. Je to právě jejich nezkrotná vášeň a hluboké emoce, které mohou ovlivnit jejich zdraví. Štíři by měli dbát na udržování zdravých vztahů a vyhýbat se nadměrnému stresu a toxickým lidem. To všechno by je totiž mohlo negativně ovlivnit a mělo by dopad právě na jejich sexuální život.

Střelec 23. 11. až 21. 12.

Játra

Zájem Střelců o nové zážitky a touha po nekonečné svobodě mohou vést k nadměrné konzumaci alkoholu a těžkých potravin, což může zatížit jejich játra. Pro dobrodružné Střelce je tedy nesmírně důležité, aby si dávali na svá játra pozor a věnovali jim dostatečnou péči. Z toho důvodu by měli konzumaci alkoholu a nezdravých potravin omezit a na svůj životní styl úměrně dbát. Pravidelná péče o organismus, jako je detoxikace a zdravá strava, jsou pro Střelce klíčové k udržení jejich vitality a celkové životní pohody.

Kozoroh 22.12. až 20. 1.

Kůže

Pro ambiciózního a cílevědomého Kozoroha je nejdůležitějším orgánem, který je třeba chránit, kůže. Jejich touha po úspěchu vyžaduje zdravou a pevnou kůži, která bude odolná vůči vnějším vlivům. Kozorozi by neměli péči o svou kůži podceňovat. Dobré je se vyhýbat přímému sluníčku, zvláště pak v letních měsících a na dovolených v tropických destinacích. Nadměrné sluneční záření by mohlo jejich kůži nevratně poškodit.

Vodnář 21.1. až 20. 2.

Krevní oběh

Touha Vodnářů po svobodě a po tom něco neustále měnit, vyžaduje zdravý a silný krevní oběh. Ten jim pomůže udržet tempo s jejich bujarým životem a lačněním po dobrodružství. Ani Vodnáři by neměli zanedbávat svůj životní styl a doporučuje se pravidelné cvičení zkombinované se zdravou stravou. Pokud budou tato pravidla dodržovat, jejich krevní oběh bude na jedničku s hvězdičkou.

Ryby 21. 2. až 20. 3.

Oběhový systém a nohy

Ryby by měly dbát na péči o své nohy a vyhýbat se dlouhodobému stání nebo sezení, které by mohlo jejich oběhový systém negativně ovlivnit. Jejich schopnost soucitu a hluboká emocionální přitažlivost ke všem kolem sebe mohou vést jak k nadměrnému namáhání nohou, tak oběhového systému. Aby tomuto jedinci ve znamení Ryb předešli, měli by pravidelně cvičit, nejlépe chodit plavat a nebo na jógu. Tyto aktivity jim pomohou posílit nohy a zlepšit oběhový systém.