Mezi obdivuhodnými divy Gízské plošiny, vedle tyčících se pyramid, spočívá další poklad, Osirisova šachta. Připravte se na dobrodružství pod egyptskými písky, kde na vás čekají tajemství starověkého světa.

Hluboko pod kamennou hrází Khafreovy pyramidy se nachází Osirisova šachta, známá také jako Osirisova hrobka, která po staletí vzbuzovala představivost badatelů. O její existenci se vědělo, ale teprve v nedávné době se archeologům podařilo plně odhalit její tajemství. V dávných dobách byla tato šachta více než pouhým architektonickým zázrakem; sloužila místním obyvatelům jako koupaliště, jejíž hlubiny byly naplněny křišťálově čistou vodou.

Ilustrační foto - Bohové Osiris a Atum na fresce v hrobce Nefertari.

Hledání skutečnosti: Selim Hassan a Zahi Hawass

Selim Hassan a jeho tým byli jedni z prvních, kteří se ve 30. letech 20. století vydali do hlubin Osirisovy šachty. Skutečné zázraky této ponořené stavby však byly odhaleny až v roce 1999 pod pečlivým vedením renomovaného archeologa Zahiho Hawasse. Po opadnutí hladiny vody se archeologové odvážili vstoupit do hlubin této tajemné šachty a odhalili její složitou konstrukci.

Tři úrovně záhady a božské zjevení v hlubinách

Osirisova šachta postupně odhalila svá tajemství prostřednictvím tří různých úrovní. První úroveň byla prázdná, zahalená jen do prastarého ticha. Druhá úroveň, síť tunelů a komor, vydala keramiku, kosti a žulové sarkofágy, datované do doby kolem roku 500 před naším letopočtem. Do Osiridovy šachty se s námi vydejte díky tomuto videu:

Třetí úroveň však archeologickou obec skutečně ohromila. Zde, uprostřed pod vodou ponořeného labyrintu, nalezli vědci červeně leštěnou keramiku zdobenou stopami bílé barvy, jejíž původ se datuje do období šesté dynastie, tedy do let 2355-2195 před naším letopočtem. Tento objev znamenal nejstarší datovatelný materiál v celém komplexu a nabídl pohled na staroegyptské řemeslné umění.

Symbolická Osirisova komnata

V nejhlubší části šachty, rovněž ukryté pod hladinou, se nacházela symbolická hrobka, která odrážela příběhy o bohu Osirisovi ze staroegyptské mytologie. Tento objev, paralelní se slovy Hérodota, dodal dávným legendám hmatatelný rozměr a spojil šachtu s bájným pohřebištěm bohů.

Osirisova šachta, kdysi skrytý zázrak, byla poté odhalena světu. V jejích komnatách se ozývá šepot dávných časů a nabízí lákavý pohled na rituály, víru a tajemství minulosti. Návštěvníci kráčejí po místech, kde se kdysi plavili a uctívali staří Egypťané, a Osirisova šachta je svědectvím o přetrvávajícím kouzlu tajemné minulosti Egypta.

Zdroje: www.ancient-code.com, www.guardians.net, english.ahram.org.eg