Účetní z Osvětimi O. Groning: Na smrt poslal mnoho lidí, spravedlnosti ale unikl

Nebylo mu ani dvacet, když roku 1939 vypukla druhá světová válka. Nacistickému režimu byl Oskar Gröning oddán natolik, že se na kariérním žebříčku vyšplhal na „účetního“ osvětimského tábora smrti. Rukama mu procházely cennosti i lidské životy.

Nadřazenost vlastní rasy měl v krvi po svém otci. Gröning, narozen 10. června 1921, o matku přišel ve svých čtyřech letech a veškeré chápání o světě tak pochytil po tátovi, nacionalistovi srdcem i duší.

Jako náctiletý chlapec vstoupil po vzoru svého otce do organizace Stahlhelm, a přidal se i do mládežnické skupiny Hitlerjugend. Po dovršení zletilosti se stal členem Waffen-SS, připraven za svou vlast i přesvědčení položit život.

V roce 1942 přijal místo třídiče majetku v největším koncentračním táboře Osvětim. Zde dostal přezdívku Účetní Osvětimi, protože evidoval cennosti přivezených Židů. Při nástupu do práce mu bylo řečeno, že peníze, které si zde Židé „odložili“, dostanou po pobytu v táboře zpět. Neviděl v tom problém, dokud se do třídění naplno nepustil. Pak zjistil pravdu o tom, co je cílem tábora, a chtěl odejít. Byl však vázán smlouvou a velitel jeho žádosti nevyhověl.

Později, poté, co si na vyhlazování a všudypřítomnou smrt navykl, měl sám tu moc rozhodovat při selekcích o tom, kdo zemře okamžitě a kdo své bytí vyčerpá těžkou prací. V táboře působil až do roku 1944 a v období tzv. maďarské akce, kdy do Osvětimi přivezli 420 tisíc maďarských Židů, se právě selekcí nepřímo podílel na zavraždění tisíců vězňů.

Smrt před výkonem trestu

V roce 1944 znovu požádal o přeložení, tentokrát se jeho žádosti vyhovělo. Gröning odešel bojovat do přední linie v bitvě o Ardeny. Před koncem války se jeho jednotka vzdala britské armádě a Gröning skončil v zajetí.

Propustili ho v roce 1947 nebo 1948. Od toho okamžiku se Gröning snažil na sebe nijak neupozorňovat, protože Britové ani nikdo jiný netušil, že působil v Osvětimi. Uchýlil se do sklářské továrny, kde se z dělníka vypracoval až na vedoucího.

V roce 2014 si na něj došlápla spravedlnost. Gröning, tehdy už třiadevadesátiletý muž, byl obviněn z podílu na zabití 300 tisíc maďarských Židů. Rozsudek padl o rok později, Gröninga odsoudili ke čtyřem letům za mřížemi. Do vězení se ovšem nikdy nepodíval. Soudní tahanice kolem odvolání a zhodnocení, zda je Gröning zdravotně způsobilý, aby mohl nastoupit do výkonu trestu, trvaly do 2017. Zemřel o rok později těsně předtím, než si měl svůj trest začít odpykávat.