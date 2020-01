Film Schindlerův seznam se od reality liší. Jak to bylo se záchranou Židů?

Člen nacistické strany, ale i lidská bytost. Takový byl Oskar Schindler, který během druhé světové války zachránil přes tisíc Židů. Režisér Steven Spielberg o něm natočil film, který se však od reality liší. Co se tedy doopravdy stalo?

Oskar Schindler je oslavován jako hrdina, kterým také je, ale jeho původní motivací byly prý peníze. Vezměme to od začátku. Schindler byl především obchodník. Narodil se ve Svitavách v tatínkovi Hansovi, jenž se živil jako pojišťovací agent a mamince Franzisce.

Po německé invazi do Polska se stal arizátorem krakovské továrny na smaltované výrobky, zkofiskované židovským vlastníkům a vstoupil do nacistické strany. Židé v jeho továrně byli totiž převážně zámožní a na provoz a koupi mu půjčili peníze.

Oskar Schindler

V březnu 1943 byli obyvatelé krakowského ghetta násilím přesunuti do koncentračního tábora v Plaszowě. Schindler to viděl na vlastní oči a rozhodl se jednat. V později se v létě téhož roku dohodl s Amonem Göthem, velitelem tábora o přesunu až sedmi set Židů do pobočného tábora u továrny, kde byli více v bezpečí.

Liam Neeson si zahrál Oskara Schindlera ve filmu Schindlerův seznam

Majetek židů za druhé světové války náležel Říši, poté co byli přivezeni do tábora. Schindler Židům pomáhal směnit jejich cennosti na černém trhu zejména za potraviny a šaty. Na podzim roku 1944 měl být koncentrační tábor zlikvodván, a tak Schindler zorganizoval přesun „svých“ dělníků, kterých bylo v té době kolem tisícovky do Brněnce, kde se podíleli na výrobě protiletadlové munice.

Příběh o obchodníkovi, který se stal především lidskou bytostí, dojal celý svět. Do povědomí lidí se dostal, když ho Steven Spielberg zfilmoval v roce 1993. Získal za něj sedm Oscarů. Film se však od reality liší. Někteří historici tvrdí, že překrucuje fakta. Jedná se především o tvrzení, že v brněnské továrně se žádný vojenský materiál nevyrobil nebo o emotivní scénu loučení s vězni.

Oskar Schindler napsal během války sedm seznamů Židů, ale existují už jen čtyři. Film odkazuje jen na první dva seznamy vytvořené roku 1944 známé jako seznamy života. Jmenovaní byli posléze transportování do jeho továrny a tím pádem i zachráněni.