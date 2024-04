Říká se o ní, že je to rostlina pro trpělivé. Oskeruše začíná plodit až ve věku 10 až 20 let. Zároveň úroda ovoce nebývá každý rok. Vyplatí se však na ni počkat. Její chutné plody jsou totiž považovány za superpotravinu.

Na první pohled zaujme svou košatou korunou a ušlechtilým vzhledem. Málokoho by tak napadlo, že patří do rodiny jeřábů. To je Sorbus domestica, opadavý, listnatý ovocný strom, dorůstající do výšky patnácti až třiceti metrů.

Kdysi byla v naší kotlině velmi oblíbená. Pěstovala se především na Slovácku a Českém středohoří, kam se rozšířila s vinnou révou.

Legendy vypráví, že se k nám dostala díky starým Římanům, kteří ji vysazovali na dobytém území, aby plnila funkci hraničních kamenů. Jiné příběhy říkají, že k nám byla přinesena v době tureckých válek z Balkánu.

Oskeruše se totiž hojně vyskytuje především v jižní Evropě. V Česku však již nyní patří mezi ohrožené druhy dřevin. K životu potřebuje nejen dostatek prostoru, ale také prosvětlené, suché a málo vlhké stanoviště, bohaté na živiny.

Pokud se ale pyšníte větší zahradou, s její výsadbou neváhejte. Její pěstování je nenáročné a nepotřebuje prořezávat. Sazenici a mladý stromek stačí pouze pravidelně zalévat.

Oskeruše

Oskeruše roste pomalu, ale jistě. Prvních malvic se dočkáte nejdřív po deseti letech. Také je nutné počítat s tím, že strom si potřebuje jednou za tři roky odpočinout, a proto neplodí. To však většinu majitelů potěší. Již vrostlá rostlina dokáže vyprodukovat až 500 kilogramů ovoce.

close info Shutterstock.com / nortivision zoom_in Plody oskeruše

Plody mají tvar malých jablíček nebo hrušek, pyšnící se žlutozeleným, hnědozeleným nebo žlutočerveným zbarvením. Na slupce mají hnědé tečky, což je přirozený jev. Nemusíte se tedy bát, že je to příznak choroby.

Plody dozrávají od konce září do konce října a sbírají se až v době, kdy samy opadávají. Aby byly měkké a sladké, je vhodné je nechat uležet.

Poté je můžete konzumovat jak syrové, tak z nich vyrobit kompoty, marmelády, pyré, zamrazit je, usušit a umlít z nich koření skořicové chuti, případně je zpracovat na víno či likér.

Oskeruše jako superpotravina

Plody oskeruše jsou, podle posledních vědeckých studií, doslova nabyté živinami. Jsou proto považovány za tzv. superpotravinu. Jsou nejen zdrojem vitamínů A, C, E, K, B1, B2, B3, B6 a B9, ale také minerálů, jako je draslík, vápník, hořčík, fosfor, železo, měď, zinek a mangan.

close info Profimedia.cz zoom_in Oskeruše se dá zpracovat různými způsoby.

Zároveň jsou bohaté na organické kyseliny, tříslovinu tanin, pektiny a vlákninu. Plody tak můžete konzumovat s cílem zvýšení imunity, snížení cholesterolu, ale také na zlepšení trávení. Syrové ovoce má projímavé účinky, zatímco sušené působí jako statikum.

Tinktura z plodů, naložených do alkoholu navíc pomáhá při žaludečních těžkostech. Stačí, když pomačkané oskeruše zalijete vodkou či ovocnou pálenkou, necháte měsíc macerovat a poté slijete. V případě potřeby užívejte dvacet kapek třikrát denně před jídlem.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.cs.wikipedia.org, www.dumazahrada.cz