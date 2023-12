Seriál Ošklivka Betty se u nás vysílal na počátku nového tisíciletí. Velmi inteligentní, ale zároveň velmi ošklivou dívku Betty ztvárnila jedna z nejoblíbenějších televizních hereček ve své rodné zemi – Ana María Orozco. Zdá se, že jí přibývající léta nijak neškodí, naopak jí přidávají na kráse.

Zrozená pro televizi

Ana María se na televizní obrazovce objevila v devíti letech po boku svého otce herce Luise Fernanda, maminka Carmenza Aristizábal byla rozhlasová hlasatelka. Svou hereckou kariéru však začala o deset let později v prvním televizním seriálu. Narodila se v Bogotě dne 4. července 1973, má dvě sestry, mladší Veronica je také herečkou.

Přestože se objevila ve třech filmech, z nichž poslední Jak se vypořádat se zlomeným srdcem je z roku 2023, a dvou divadelních hrách, je hlavně televizní seriálovou herečkou. Mezinárodní popularitu si získala jako ošklivka Betty, dívka s rovnátky, podivnou ofinou a nehezkou pletí, která se navíc ještě nemožně obléká. Seriál (1999-2001, spin-off Ecomoda) se vysílal v patnácti zemích a byl velmi oblíbený. Za roli kolumbijská herečka obdržela několik cen a ocenění.

Na nasledujícím videu se můžete podívat, jak Ana María v září 2019 pózovala pro fotografy:

Zdroj: Youtube

Matka krásných dcer

V ošklivce Betty hrála Ana María s Juliánem Arangem, který ztvárnil módního návrháře Huga Lombardiho. Vzali se v roce 1999, manželství jim vydrželo pouhých deset měsíců. V seriálu se ale dokázali odpoutat od osobního života a role zahráli, aniž by na sobě dali něco znát. Ana María se po celou dobu snaží, aby z jejího soukromého života neuniklo nic do medií a předpokládá se, že „moc“ lásek neměla, neutajila však dvouletý vztah s fotografem Pedrem Francem, se kterým žila do roku 2004. Druhé manželství s hudebníkem Martínem Quagliou vydrželo sedm let (2005-2012). Žili spolu v Argentině a mají spolu Lucrecii a Miu.

Po rozchodu se Ana María vrátila do rodné Kolumbie, dcery zůstaly s otcem v Buenos Aires. Obě jsou po matce velmi krásné a starší jde ve šlépějích rodičů. Je herečka, modelka a hudebnice.

close info Wikipedia zoom_in Tak vypadá Ana María Orozco dnes

Zdroje: prozeny.blesk.cz, www.extra.cz, www.elpais.com.co