Psal se rok 1599, kdy italský malíř a grafik Ventura di Archangelo Salimbeni dostal důležitou zakázku. Pro kostel San Lorenzo in San Pietro měl zhotovit tři obrazy. Zatímco první a poslední nejsou ničím zajímavé, nad prostředním z nich zůstává rozum stát. Je možná důkazem o cestování v čase.

Zobrazuje tzv. Oslavu eucharistie, rituálního obřadu, který je spojený s konzumací chleba a vína, symbolizující tělo a krev Krista. Ve spodní části díla tak sledujeme církevní hodnostáře při čtení Bible a vzájemné konverzaci. Důležitost jejich poslání je podtržena oltářem, za nímž je hora Proměnění. Nad ní září jasné paprsky světla, odkazující na Ježíšovu cestu na nebesa.

Celou scénu pozorují andělé, bílá holubice a dva muži, sedící na oblacích - Bůh syn a Bůh otec. Ti se pomocí dlouhých tyček dotýkají modré koule se žlutým flekem, představující „Glóbus stvoření”. Zajímavostí je, že předmět připomíná první umělý vesmírný satelit Sputnik-1 do takové míry, jako by ho umělec viděl na vlastní oči a jeho strukturu se snažil okopírovat do nejmenších detailů.

Oslava eucharistie a Sputnik

Na kouli jsou jasně zřetelné rovné spáry. Její přední část odráží světlo, podobně jako kovová družice. Na spodku má navíc světlou pecku, jenž je pro Sputnik-1 typická. Nejpodivnější jsou ale dlouhé tyčky, kterými se muži předmětu dotýkají.

Jsou tenké a lesklé. V místě kontaktu s objektem mají širokou základnu, směrem vzhůru se zužují. Dokonce vypadají, jako kdyby měly teleskopický design a daly se zasunout. Nápadně připomínají antény od rádií. Podobnými „tykadly” se pyšnil také ruský satelit.

Malířovo tajemství

Je možné, že se Ventura Salimbeni podíval do roku 1957, kdy byl Sputnik-1 vypuštěn, a svůj zážitek z cestování v čase zvěčnil ve svém díle? Řada badatelů připouští, že je to možné. „Ta podoba je zarážející,” říká předseda Manchester Association of Paranormal Investigation & Training Steve Mera.

Historik umění Samuele Ghilardi však argumentuje, že koule je opravdu pouhým glóbem. Vodorovné a svislé čáry mají naznačovat rovnoběžky a poledníky. Světlá pecka je Měsícem a antény jsou žezla. Podobné drží Bůh syn a Bůh otec například na obraze Giovanniho Francesca Barbieriho s názvem Trojice.

Většina děl, na které se vědec odkazuje, ale vznikla až po dokončení Oslavy eucharistie. Otázkou tedy je, zda ostatní umělci Salimbeniho kouli pouze nekopírovali, podobně, jako se on mohl inspirovat první umělou družicí.

