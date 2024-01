Krásná třípatrová vila v Nižboru je nejen domovem, ale také dokonalým útočištěm známého módního návrháře Osmanyho Laffity a jeho manžela Guye Pascala Gheysense. Jejich sídlo je svědectvím společných vášní a dokonale vytříbeného vkusu.

Dokonalý vkus

Když vstoupíte do jejich domu, okamžitě vás obklopí směs bohatství a rozmarů. Zlaté akcenty a ceněné starožitnosti se mísí s kousky pocházejícími z obchodního domu IKEA a společně tak vytvářejí jedinečnou atmosféru.

Ta odráží eklektické cítění manželů, kteří oslavili už tři desetiletí společného partnerství. Každý kout vily vypráví svůj příběh, přičemž každý kousek nábytku a dekorace jsou pečlivě vybrané tak, aby v nás zanechaly pocit nostalgie a elegance.

Laffita a Gheysense jsou vášniví sběratelé, kteří v původně staré hvězdárně nashromáždili celou řadu pokladů, včetně darů od vážených přátel, jako byli Václav Havel a Eva Pilarová. Jedním z nich je také obraz Panny Marie, který Osmanymu věnovala právě Eva Pilarová.

Uprostřed toho všeho jsou přítomné figurky Madonny, které vzdávají hold Laffitově katolické víře a ještě více prohlubují charakter domu připomínajícího zámek.

Přízemí je velkolepým prostorem, ve kterém se nachází obývací pokoj zářící převážně zlatými odstíny a zdobený složitými ozdobami a motivy. Navzdory vší okázalosti si manželé zachovávají smysl pro praktičnost.

Obyčejná neobyčejnost

Tu podtrhuje zelený salonek, kde se manželé často scházejí u nadčasových kovových kamen. I zde se výrobky z IKEA hladce prolínají se zakázkovými prvky vytvořenými na míru a ukazují tak Laffitův talent proměňovat obyčejné věci v neobyčejné.

K obývacímu pokoji přiléhá jídelna vhodná pro pořádání extravagantních večírků, ačkoli manželé dávají přednost stolování ve dvou. Pečlivě navržená kuchyň je dílem Laffitovy lásky, která má velkou slabost pro vaření.

Nachází se zde mramorový dřez dovezený z Francie. „Zatímco Guy je králem kuchyně, kde hodně vaří, já jsem zase králem na zahradě, o kterou se starám. V kuchyni ale trávíme rádi čas spolu a já dělám Guyovi společnost. Také se tady rád koukám z křesla na televizi. To je něco, co u mě doma nesmí chybět. Jsem trochu blázen do španělských telenovel, které rád sleduju,“ uvedl Laffita.

Vstup do horního patra doma odhaluje modernější estetiku. Laffitova designová kancelář a showroom jsou ukázkou jeho tvůrčích schopností a zcela vytříbeného vkusu. Koutek věnovaný jeho kosmetické řadě Asombroso svědčí o jeho podnikatelském duchu, zatímco odlehlá hvězdárna proměněná v bar nabízí pohled na hravou stránku manželů.

Když se vydáte do svěží zahrady, narazíte na útočiště, o které Laffita pečlivě pečuje, a kde se uprostřed pozůstatků minulé éry volně pohybují koně. Nechybí zde terasa s grilem, fontána nebo zahradní jezírko. V zadní části je prázdná obří klec po tygrovi, kterého pár čtrnáct let choval, nebo opuštěný holubník.

Dům Laffity a Gheysense je důkazem fungujícího partnerství, v němž se splétají nitky tvořivosti, lásky a mnohaletého přátelství. Společně vybudovali krásné útočiště plné vzpomínek, vkusu a bezmezné fantazie.

