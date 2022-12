Že bychom měli nyní osm kontinentů? Vědci totiž údajně objevili chybějící osmý kontinent, který se hledal 375 let. Kolem této pevniny je však stále mnoho otázek a záhad.

O existenci nového kontinentu byl v historii přesvědčen již Abel Tasman v roce 1642. Zkušený holandský mořeplavec si byl jist existencí rozsáhlého kontinentu na jižní polokouli a byl odhodlán ho najít. Tato část zeměkoule byla v jeho časech pro Evropany velkým tajemstvím. Věřili, že se tam nachází velká pevnina, jíž pojmenovali Terra Australis.

Tasmanova výprava

Když Tasman vyplul se dvěma malými loděmi z indonéské Jakarty, skončil na Jižním ostrově Nového Zélandu, kde se setkal s místními Maory. Nepadli si ale příliš do oka a čtyři Evropané zahynuli. Tasman pak osudné místo pojmenoval Moordenaers (Vrahovský), což je poměrně paradoxní pojmenování. On sám vůbec na tuto zemi nevkročil, ale věřil, že objevil velký jižní kontinent. Chybějící kontinent, o jehož existenci byl přesvědčen.

Skutečná Zélandie objevena před pěti lety

V roce 2017 se skupina geologů dostala na titulní stránky novin, když oznámila objev Zélandie, v maorštitě Te Riu-a-Māui. Tento rozsáhlý kontinent o rozloze 4,9 milionu km² je přibližně šestkrát větší než Madagaskar. Nejnovější kontinent může být zaspán do knihy rekordů hned v mnoha aspektech – jako nejmenší, nejtenčí a nejmladší na světě.

Problém je, že 94 % jeho plochy je pod vodou a z oceánských hlubin vyčnívá jen hrstka ostrovů, například Nový Zéland. Celou dobu se skrýval na očích.

"Nyní vidíme, že odhalení něčeho velmi zřejmého může chvíli trvat," říká Andy Tulloch, geolog z novozélandského korunního výzkumného ústavu, člen týmu, který Zélandii objevil. Dodnes však o tomto kontinentu víme pramálo.

Objevena, ale stále neznámá

Zélandie je totiž obtížně zkoumatelná. První skutečné indicie o její existenci získal skotský přírodovědec sir James Hector, který se v roce 1895 zúčastnil plavby s cílem prozkoumat řadu ostrovů u jižního pobřeží Nového Zélandu. Už on zjistil, že Nový Zéland je "pozůstatkem horského řetězce, který tvořil hřeben velké kontinentální oblasti, jež se táhla daleko na jih a východ a která je nyní ponořena...". Jenže i když se to vědělo, poznatky o možné Zélandii zůstaly nejasné až do 60. let 20. století se toho událo jen velmi málo.

Až v 60. letech se geologové shodli na definici kontinentu. Označili jej za geologickou oblast s velkou nadmořskou výškou, širokou škálou hornin a silnou kůrou. Proto se domnívali, že kontinent je velký. Ale důkazy chyběly.

V v roce 1995 americký geofyzik Bruce Luyendyk znovu popsal oblast jako kontinent a navrhl ji nazvat Zélandia. Ve stejné době pak vstoupila v platnost "Úmluva OSN o mořském právu", která konečně poskytla vážnou motivaci. Země mohly rozšířit svá zákonná území za hranice své výlučné ekonomické zóny a nárokovat si tak "rozšířený kontinentální šelf" - se vším nerostným bohatstvím a ropou, které to zahrnuje.“

Rozhodne ropa?

Pokud by tedy Nový Zéland dokázal, že je skutečně součástí většího kontinentu, mohl by své území zvětšit šestkrát. Po tomto zlomu se skutečně vyhlídky na „uzákonění“ Zélandie zvýšily a poslední rozkvět přinesla satelitní data. Díky nim lze sledovat drobné změny zemské gravitace v různých částech zemské kůry a mapovat tak mořské dno. Díky této technologii je Zélandie jasně viditelná jako deformovaná masa velká téměř jako Austrálie a kromě Nového Zélandu zahrnuje kontinent i ostrov Nová Kaledonie a malá australská území Ostrov Lorda Howea a Ballova pyramida. Druhý jmenovaný ostrov popsal jeden badatel z 18. století jako "ne větší než loď".

Co je Zélandie

Zélandie byla tedy původně součástí dávného superkontinentu Gondwana, který vznikl asi před 550 miliony let. Hraničila také se západní Antarktidou a východní Austrálií, ale asi před 105 miliony let se v důsledku nějakého blíže neurčeného procesu začala Zealandia odtrhávat.

Nakonec se Zealandia roztáhla natolik, že její kůra nyní sahá pouze 20 km hluboko. I proto se nakonec tenčí kontinent potopil a zmizel pod hladinou moře.

I tak má ale dle geologovů status kontinentu. Stále však existuje mnoho neznámých. Jednou z nich jsou i živočichové, kteří místo obývají a obývali i před mnoha miliony let. V tuto chvíli vědci prozkoumávají hlubiny Zélandie pomocí vrtů.

Kontinent pravděpodobně nikdy nevydá všechna svá tajemství, ale ukazuje, že i téměř 400 let po Tasmanově výpravě je stále co objevovat.

Zdroje: www.livescience.com, www.bbc.com, www.thoughtco.com, en.wikipedia.org/wiki/Zealandia