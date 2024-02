Ženy jsou většinou považovány za to něžnější a slabší pohlaví, ale i mezi dámami jsou velmi silné osobnosti. Podle znamení zvěrokruhu se dá určit, zda patříte ke slabším jedincům, nebo k silným bojovnicím, které se jen tak něčeho v životě nezaleknou.

Býk

Býk patří k nejbojovnějším ženským znamením zvěrokruhu. Tyto dámy mají velkou moc a vůli dosáhnout všeho, po čem touží. Ženy narozené v tomto znamení zvěrokruhu mají odlišný pohled na život než většina lidí. Když si něco vysní, tak za tím jdou, dokud to nezískají.

Tyto ženy mají dar vidět i jiné cesty, které jsou mnohdy jiným skryty. Nebojí se vydat jiným směrem než dav, a proto je jejich odhodlání obvykle zavede k cíli.

Štír

Ženy ve znamení Štíra mají vášeň a klíč k úspěchu. Jejich pracovní morálka a motivace je neomylně vedou cestou k úspěchu. Tyto ženy jsou navíc komunikativní, což jim otvírá cestu i mezi kolegy. Trpělivost a jistota je odlišuje od všech ostatních.

Pokud mají v úmyslu vylézt na vrchol hory, vylezou tam. Překonají veškeré překážky, aby došly do cíle. Jejich touha je ukázat ostatním, že na to mají, proto jsou Štíři tak silná ženská znamení zvěrokruhu.

Lev

Ženy ve znamení Lva možná vypadají líně, ale opak je pravdou. Jsou nejodhodlanějšími jedinci zvěrokruhu. Tyto ženy potenciál dosáhnout věcí, které si vždycky jen představovaly, proto by o sobě nikdy neměly pochybovat.

Mohou působit, jako by usilovali pouze o obdiv a úspěch, bez úsilí, ale tyto dámy o nezaslouženou pozornost nestojí. Když se pro něco rozhodnou, naplánují strategii a vrhnou se do toho. Díky svému úsilí patří k nejsilnějším ženám horoskopu.

Vodnář

Vodnářky mohou v životě dosáhnout čehokoli, a to bez cizí pomoci. Taková je jejich vlastní síla. Svobodomyslné duše nesnáší, když se je někdo snaží ovládat.

Nejvíce si cení vlastní svobody. V tom je jejich síla. Nikdy si nenechají rozkazovat a dělají pouze to, co chtějí. Pokud se rozhodnou, že něco chtějí, jdou si zatím a ideálně si to udělají všechno po svém.

close info Jacob Lund zoom_in Astrologie zná několik hvězdných znamení, ve kterých se rodí ty nejsilnější ženy.

Kozoroh

Ženy v Kozorohu jsou prostě nejlepší. Nikdy se nevzdávají žádných svých tužeb a ambicí. Pokud po tom touží, rozhodně mohou dosáhnout až na Měsíc. Jsou workoholičky, skvělé vůdčí osobnosti a umí si poradit se složitými problémy. Kozoroh je nejsilnější ženské znamení zvěrokruhu. Nepřestávejte tvrdě pracovat a nepochybujte o tom, že se stanete milionářkou.

Zdroj: timesofindia.indiatimes.com