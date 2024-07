Externí autor 7. 7. 2024 clock 4 minuty

Každý by chtěl mít dostatek sebevědomí, odvahu a vnitřní sílu. To jsou totiž základní charakteristiky pro souhrnné označení osobnost. Podívejte se, zda podle horoskopu patříte k těm silným, anebo jste spíš za slabochy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé narození ve znamení Berana občas nevědí, jak zacházet se svými emocemi. Jsou značně impulzivní a tahle jejich vlastnost ovlivňuje i často zásadní rozhodnutí. V situaci, kdy Berani cítí tíhu odpovědnosti, nevědí, jak se rozhodnout, a to zejména v náročnějších situacích. Takové kroky je pak velmi oslabují.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Znamení Býka je synonymem síly a spolehlivosti. Pozoruhodná trpělivost těchto lidí a jejich odhodlání je ve chvíli, kdy se zaměří na cíl, činí doslova nezastavitelnými. Je známo, že jedinci Býka jsou neochvějní a důkladní ve všech svých krocích, které podnikají.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou chytří a mimořádně vtipní rétoři. Jsou výjimeční svou mimořádnou schopností přizpůsobit se jakékoli situaci. Jejich rozmanitá všestrannost z nich dělá spontánní a nepředvídatelné společníky, kolem kterých je stále spousta přátel a blízkých lidí.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci projevují až extrémně silné emoce, a to zejména v případě, že jde o lásku nebo rodičovské vazby. V takových případech bývají velmi zranitelní. Ve vypjatých situacích, kdy s nimi druhá strana mluví přísným tónem, mohou mít tendenci se rozplakat nebo dokonce zhroutit.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi, kterým vládne Slunce, vyzařují sebevědomí, sílu a charisma. Do centra pozornosti je často staví jejich odhodlání a přirozené vůdčí vlastnosti. Lvi se nebojí jít za svými sny a rádi nám ukazují svou odolnost.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Nejspíš byste do Panny vůbec neřekli, že je slabá, ale opak je pravdou, protože ve skutečnosti je hodně zranitelná. Sice se tváří, že všechno zvládá levou zadní, ale v koutku duše je to jenom uzlíček nervů, který se snaží si urvat své místo na slunci. Jakmile zjistí, že jste ji pomlouvali, je z toho K.O., ovšem ani to nedá najevo.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Kdo jiný by měl být další osobností zvěrokruhu než znamení Vah, které je známé svým podmanivým šarmem, dokonalou elegancí a diplomatickým chováním. Váhy mají jedinečnou schopnost mísit sebedůvěru s empatií a vytvářet kolem sebe atmosféru harmonie a pohody.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Ach ty emoce, milí Štíři. Vy je prostě nedokážete pustit na veřejnost, protože se bojíte, co by o vás řekli druzí. Do očí se všem stavíte jako velcí drsňáci, ale uvnitř jste stejně zranitelní jako my ostatní. Vaším problémem je fakt, že své emoce zkrátka neumíte prožít.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tohle ohnivé znamení rozhodně patří do party osobností. Střelci jsou odvážní, rádi vyrážejí na daleké cesty a se neustále učí, aby si rozšiřovali obzory. Jsou to duševně silní lidé, kteří umí stát za svým názorem a také ho prosadit.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha představují doslova ztělesnění disciplíny a vytrvalosti. Jejich pragmatický přístup k životu v kombinaci s neochvějným zaměřením jim umožňuje překonat jakoukoli překážku a zajistit si místo mezi nejsilnějšími znameními zvěrokruhu.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Není žádným překvapením, že Vodnář patří k osobnostem. Je to totiž tvůrce změn, vizionář a snílek. Jeho síla spočívá ve schopnosti vidět to, co většina ostatních nevidí. Vodnáři navíc disponují překvapivou silou proměnit své ideály ve skutečnost. Jsou to rovněž emocionálně a duševně vyrovnaní lidé.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Znamení Ryb bývá často považováno za nejslabší ze všech znamení. Ryby jsou v otázce vlastních emocí totiž až moc zranitelné. Sice se snaží ze všech sil, aby je ukočírovaly v klidném duchu, ale je to pro celkem výzva se střídavým úspěchem.

Zdroje: www.allure.com, timesofindia.indiatimes.com, www.wikihow.com