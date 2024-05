Osteoporóza je chronické onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní hmoty. Dochází snadno k častým zlomeninám. Nemusíte ale propadat panice, protože známe ověřený recept, jak z čistě přírodních zdrojů můžete získat tu nejlepší medicínu.

Už naše babičky věděly, že pomoc je potřeba hledat nejdřív v přírodě. Tam najdeme vše, co potřebujeme. Není tomu jinak ani u prvních známek řídnutí kostí, které se projevuje bolestmi zad, jejich zakulacením a zmenšením postavy až o 3 cm.

Překvapí vás, jaké bylinky a rostliny jsou těmi nejlepšími pomocníky.

Zázračný mák

Málokdo ví, jak jsou nutričně bohatá semena máku setého či modrého. Nejlepším zdrojem vápníku sice zůstává mléko a mléčné výrobky, ale mák si v obsahu vápníku vede také velmi slušně. Dokonce obsahuje vápníku na 100 g mnohem více než klasické kravské mléko. Háček je v tom, že z tohoto rostlinného zdroje se vápník nevstřebává tak dobře, jako z klasického mléka, naše tělo si tak z rostlinné pochoutky vezme méně, než bychom si mysleli. To ale nemění nic na tom, že byste blahodárný mák měli do svého jídelníčku zařadit.

Makové mléko může být skvělým doplněním jídelníčku. Můžete jím klasické kravské mléko střídat. Makový nápoj mimo jiné nezatěžuje střeva, a naopak uleví při zácpě (je bohatým zdrojem vlákniny). Ocenit mám bychom měli také hlavně pro jeho oleje – ty jsou pro náš organismus velmi příznivé, a pomáhají dokonce snižovat hladinu špatného cholesterolu.

Výroba mléka

Na výrobě není nic složitého, zvládne to doma každý. Mák nasypte do větší nádoby a přidejte vodu. Do 500-700 ml čisté vody přidejte cca 100 gramů mletého máku. Voda by měla mít pokojovou teplotu, můžete použít převařenou.

Promíchejte a nechte minimálně 4 hodiny odstát. Můžete nechat mák louhovat i přes noc. Po odstátí bude mít voda bílou barvu. Rozmixujte v mixéru a přeceďte mléko přes jemné sítko, plátýnko nebo textilní kapesník.

Výsledkem by měla být čistá tekutina bez zbytků semínek mléčné barvy. Můžete si zakoupit speciální textilní fitry pro přípravu rostlinných mlék. Pokud jste lenoši, koupíte různé druhy rostlinných mlék v každých biopotravinách.

Čertův kořen

Čertův kořen je ve světě známý jako Eleuterokok ostnitý a v Číně se používá už po tisíce let. Traduje se, že sám Čínský císař Šen-nung o léčivém kořenu prohlásil, že umožní chromému dítěti okamžitě chodit. Z rostliny se používá zejména kořen. Pozitivně ovlivňuje mineralizaci kostí.

Pryskyřice Mumio

Tato pryskyřice se přes 3000 let sbírá v asijských horách pro její úžasné schopnosti. Sběrači svá naleziště pochopitelně tají. Na stromech se vytváří slzy pryskyřice, které horalové pečlivě sbírají.

Mumio je totiž skvělý přírodní multiminerál a adaptogen, který dokáže nejen nakopnout imunitu, ale má blahodárný vliv na kosti a klouby. Příspívá tak jejich dokonalému zdraví.

Sójový lecitin

Psychické i fyzické zdraví vám zajistí lecitin, který se získává ze sójových bobů. Tento vynikající zdroj fosfolipidů aktivuje a chrání nejen mozek, ale zlepšuje i kondici kloubů a kostí.

Ocet a vejce

Možná vás tato kombinace překvapila, ale toto je skutečně pradávný recept na blahodárné tonikum až z dalekého Japonska. Je to rychlá cesta k tomu, jak dodat tělu potřebné látky. Recept je snadný, potřebujete pouze vejce a ocet. Ideálně v biokvalitě z farmy.

Důkladně omyjte jedno vejce a opatrně ho vložte do 150 ml octa. Nechte v uzavřené sklenici týden odstát. Ocet dokáže během této doby rozpustit skořápku tak, že zůstane pouze obsah vejce v bláně. Tu rozřízněte, aby se obsah váčku vlil do octa.

Tuto směs rozmíchejte, nebo přímo rozmixujte. Doporučuje se užívat pravidelně 3 krát za den po 10 ml. Můžete si před vypitím tento lektvar zředit vodou nebo jiným nápojem.

Další byliny podporující stav kostí jsou: ostropestřec mariánský, černý rybíz, kurkuma, divizna, brusinka, šišák bajkalský a čekanková nať.

Zdroje: botanic.cz, vitalitis.cz