Osteoporóza, často označovaná jako „porézní kost“ , je onemocnění, které se vyznačuje ztenčením kostní tkáně, takže je člověk náchylný ke zlomeninám i při menších pádech nebo nárazech. Ke zlomeninám může dojít kdekoli v kostře, ale zvláště časté jsou zlomeniny zápěstí, kyčle a obratlů.

Zdraví kostí

Udržování silných kostí je důležité v každém věku, ale po padesátce je stále důležitější. Zejmnéna u žen. Statistiky ukazují, že každá druhá žena a každý pátý muž utrpí zlomeninu v důsledku oslabení kostí.

Existuje však řada opatření, která lze provést doma i pod vedením lékaře, aby se člověk chránil před vysilujícími zlomeninami, které mohou ohrozit jeho nezávislost a šokujícím způsobem zvýšit riziko úmrtí v důsledku zdravotních komplikací.

Zdraví kostí je udržované nepřetržitým procesem obnovy kostní tkáně, při kterém se stará kost odbourává a nahrazuje novou. Přibližně do 25 let věku se tvoří více nové kosti než se odbourává, což vede ke zvýšení hustoty kostí.

Mezi 25. a 50. rokem věku se hustota kostí stabilizuje a dochází k rovnováze mezi tvorbou a odbouráváním kostní hmoty. Po 50. roce však odbourávání kostí převyšuje jejich tvorbu, což urychluje úbytek kostní hmoty, zejména v období menopauzy u žen.

Riziko osteoporózy je u žen vyšší vzhledem k jejich typicky menším a méně hustým kostem ve srovnání s muži. Riziko mohou dále zvyšovat faktory jako je menopauza, rodinná anamnéza, některá onemocnění (např. poruchy štítné žlázy, plicní onemocnění a nedostatek vitaminu D) a léky.

Důležitost prevence

Prevence osteoporózy začíná volbou životního stylu a správnou výživou. Je nutné hlídat množství přijatého vápníku, který je pro zdraví kostí skutečně zásadní. Ženy a muži do věku 50 let by měli přijímat zhruba 1 000 miligramů denně.

Osteoporóza: Jak přesně se projevuje?

Následně by měli zvýšit příjem vápníku na 1 200 miligramů za den. Do jídelníčku by měly být zařazené potraviny bohaté na vápník, jako jsou mléčné výrobky, listová zelenina, tofu, fazole a obohacené potraviny.

Pomoci vám může také přírodní nápoj proti osteoporóze. Využívá se především v lidovém léčitelství. Je zcela jednoduchý a měli byste ho pít nejméně jednou denně. Stačí svařit dvě lžičky skořice se lžičkou zázvoru a 0,25 l mléka. Vzniknou směs nechte vychladnout a oslaďte lžičkou medu.

Nápoj byste měli popíjet, když jeho teplota klesne přibližně na 50 °C. Doporučuje se nasadit „léčebnou“ kůru na 14 dní. Podle tradice lidového léčitelství vás osteoporózy sice nezbaví, jednoznačně však přinese značnou úlevu vašim obtížím. Popíjet jej můžete také preventivně. Vždy je nutné vyhledat pomoc odborníka, který vám doporučí správnou léčbu.

Dostatek vitaminu D je nezbytný pro vstřebávání vápníku a zdraví kostí. Denní příjem by se měl pohybovat kolem 600 IU u osob mladších 70 let a 800 IU u osob starších 70 let. K dosažení těchto cílů mohou být nezbytné doplňky stravy.

Pevnost kostí ovlivňují také draslík a bílkoviny. Mezi potraviny bohaté na draslík patří ovoce, zelenina a luštěniny. Pro zdraví kostí je důležitý také dostatečný příjem bílkovin. Zapomínat byste neměli ani na pravidelné cvičení jako je chůze, tanec nebo posilování.

Omezte kofein, alkohol a kouření. Nadměrná konzumace kofeinu a alkoholu může snížit hustotu kostí, zatímco kouření významně zvyšuje úbytek kostní hmoty a riziko zlomenin.

