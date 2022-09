Z Mexického zálivu záhadně zmizel ostrov. Případ přerostl v politický problém

Elena Velímská

Mladé nově vzniklé ostrůvky v oceánu občas neustojí erozi a zaniknou. Aby se však beze stopy ztratil přes pět století starý ostrov, je věc poněkud podivná. Stalo se tak před pár lety v Mexickém zálivu. A Mexičané svůj ztracený ostrov hledají. Zvláště proto, že je politicky i ekonomicky významný.

Na mapách a v záznamech

Ostrov Isla Bermeja se poprvé objevil na mapách v roce 1539. Téhož roku byl zaznamenán do španělského sborníku všech známých ostrovů světa. Kartografové ho do map zakreslili i v 17. a 18. století a je uváděn v dokumentech objevovatelů i v celé řadě oficiálních a vládních soupisů ještě na přelomu 19. a 20. století. Bermeja před svým zmizením měl být menší neobydlený ostrov severozápadně od poloostrova Yucatán. Dnes je na 22°33' s. š. a 91°22' v. d. tedy v místě, kde měl Bermeja být, jen „pustý“ oceán. Že by ostrov nikdy neexistoval? Geograf a odborník na ostrovy I. B. Martínez na serveru Mexico News Daily uvedl: „Koncepčně se domníváme, že vše, co bylo zmapováno, musí existovat. Protože tedy ostrov byl mapován v 16., 17. a 18. století předpokládalo se, že Bermeja existuje. A mapové záznamy to potvrzují. Jde zejména o to, že se o ostrově nezmiňuje jen kartografická historie," říká Martínez, „… je o něm větší množství studií a je zaznamenán v úředních soupisech.“

Záhadné zmizení

Ostrov Bermeja byl prostě jen pustý ostrov na mapě, v dokumentech. Neměl žádný velký význam. Na to, že zmizel, se přišlo až v roce 2008. V tom roce začala probíhat jednání mezi vládami Mexika a Spojených států o právech těžby ropy v Mexickém zálivu. A právě Isla Bermeja byl považován za klíčový pro určení státních námořních hranic. A najednou ostrov vládním představitelům zmizel. „Isla Bermeja byla předmětem sporu, protože se jednalo o klíčovou oblast výlučné ekonomické zóny v Mexickém zálivu,“ vysvětlil Martínez. Dle odhadů se tam nachází až 22,5 miliard barelů ropy. Tím, že ostrov zmizel, Mexiko ztratilo právo na tuto námořní oblast. „V té době probíhalo oficiální pátrání, zda se zde nenachází nějaký zbytek tohoto ostrova, protože rozšíření této zóny by pro Mexiko znamenalo hojnost ropy,“ uvedl dále Martínez. Mexická vláda pátrala alespoň po zůstatcích po ostrově, aby právo na těžbu v té oblasti neztratila…

Pátraní a spekulace

Kromě pátrání na vlastní pěst ze stran novinářů, televizních stanic a zvědavců, byly od roku 2009 vyslány čtyři oficiální expedice, které se za pomoci moderních technologií snažily nalézt alespoň „kousek“ zmizelého ostrova. Ostrov mohl zmizet v důsledku geografických posunů oceánského dna, stoupající hladiny moří v důsledku oteplování, jako ostatně některé havajské, japonské či arktické ostrovy. Mohlo ho zničit podmořské zemětřesení. Nebo v tom měly prsty Spojené státy? Zmizení ostrova se USA hodilo do kapsy. Mohly by tak rozšířit svou suverenitu v oblastech bohatých na ropu a proniknout hlouběji do „ekonomické zóny.“ Objevily se proto mnohé konspirační teorie, že ostrov Bermeja zlikvidovala nebo dokonce „unesla“ americká CIA. Je nejspíš možné, že by ho nějakými odstřely a výbuchy mohla vymazat z mapy. Je ale těžké uvěřit, že by to provedla tajně, aniž by to prošlo bez povšimnutí. Přesto se tato rozšířená „lidová šeptanda“ dostala na přetřes i do politických kruhů. Toto podezření vyjádřilo i šest senátorů tehdejší vládnoucí mexické Strany národní akce s žádostí o prošetření.

A ostrov Bermeja?

„Je to samozřejmě konspirační teorie," řekl k tomu sám Martínez. I přes veškerá pátraní nebyla ani v těch nejhlubších hlubinách po Isla Bermeja nalezena jediná stopa. Ač byl ostrov během 16. a 17. stolrtí zakreslován do map španělskými dobyvateli, jeho poloha se přece jen někdy mírně lišila. Někdy byl dokonce zmiňován jako Vermeja. Zmínky o ostrově jsou od 18. století jen sporé. Naposledy se objevil v Geografickém atlase Mexické republiky v roce 1921. Je tak možné, že byla jeho poloha prostě jen chybně uvedena. Nebo skutečně nikdy neexistoval a první badatelé ho zakreslili záměrně, aby zmátli své konkurenty. Prezident Mexické geografické společnosti J. Zamora to nevylučuje: „Země, které v 16. a 17. století vytvářely mapy, je vydávaly s nepřesnostmi, aby je jejich nepřátelé nemohli použít. Stačilo strategicky umístit falešný ostrov a ambiciózní uzurpátoři byli odrazeni vydat se tím směrem, což tvůrcům map umožnilo volný pohyb v oblasti.“ S tím ale nesouhlasí I. Alcántara z Geografického institutu Národní autonomní univerzity v Mexiku: „Setkali jsme se s dokumenty obsahujícími velmi přesné popisy existence ostrova Bermeja. Na základě toho jsme pevně přesvědčeni, že ostrov skutečně existoval, ale na jiném místě.“ Tak uváděly zdroje ještě loňského července.

Dle poslední zprávy uveřejněné koncem dubna 2022 na Mexico Daily Post dle mexického Národního statistického a geografického ústavu a ředitele Geofyzikálního ústavu J. Urrutia je Bermeja v tuto chvíli zatím „považován za kartografickou chybu, která byla kopírována na pozdější mapy, aniž by to někdo ověřil“.

