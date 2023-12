Ostrov Iguana v Nikaragui je se svou polohou jako v náručí Karibského moře. I proto je lákavou příležitostí pro ty, kteří hledají soukromé tropické útočiště. Vtipné je, že tento karibský ostrov je na prodej za cenu nižší než dům v Praze.

Sopečná oáza o rozloze asi dvou hektarů je připravena poskytnout dokonalou samotu a luxus, a to vše za překvapivě příznivou cenu v přepočtu asi deseti a půl milionu korun – což je částka, která je výrazně nižší než průměrná cena bytu v rušném Londýně, anebo částka odpovídající bytu v Praze. Chtěli byste takové bydlení? Podívejte se na video:

Jak se vám tento ostrov na karibském pobřeží Nikaragui líbí?

Ráj na zemi

Středoamerický klenot se nachází zhruba 19 kilometrů od pobřeží Bluefields. Láká návštěvníky i případné majitele svými přírodními krásami, kokosovými palmami, banánovníky a idylickou krajinou lemovanou palmami.

Podmanivý půvab ostrova Iguana pak doplňuje navíc i dům se třemi ložnicemi a asi 8metrovou vyhlídkovou věží s panoramatickým výhledem na okolní krásy. Na pozemku je také dostatek místa pro bazén a přístaviště na západní straně, které slouží milovníkům rybolovu.

Všechno, co potřebujete. A klid navíc

To, co ostrov Iguana skutečně odlišuje, je jeho pozoruhodná cenová dostupnost – cena nižší než průměrný londýnský nebo i pražský byt. Pro obyvatele měst, kde jsou ceny nemovitostí notoricky obrovské, nabízí toto soukromé útočiště jedinečnou příležitost uniknout do světa klidu, aniž byste museli vykrást banku.

Kromě cenové dostupnosti nabízí ostrov Iguana spoustu výhod. Součástí nákupu je i správa nemovitosti a vlastně celého ostrova správci, kteří zajišťují údržbu a bezpečnost nemovitosti. Na rozdíl od představy, že na odlehlých ostrovech chybí moderní vybavení, Iguana poskytuje přístup k Wi-Fi, telefonním službám a televiznímu signálu, což odpovídá očekáváním současného bydlení.

Ostrov je skutečným rájem na zemi

Západy a východy slunce jako na dlani

Jedinečná příležitost je podobná jedné nabídce ve Skotsku před pěti lety. Poukazuje tak na trend, kdy se soukromé ostrovy stávají dostupnějšími. Zatímco soukromé ostrovy jsou často spojovány s astronomickými cenovkami, ostrov Iguana tuto představu nejen zpochybňuje, ale také se odlišuje hodnotou, kterou poskytuje.

Místo nabízí 360stupňový výhled na průzračné tyrkysové vody. Okolní oblast je známá úžasnými východy a západy slunce nad vodou, které vytvářejí malebné prostředí pro obyvatele.

Pro Američany na dolet, pro Čechy na život

Další výhodou je dostupnost, a to zejména pro Američany. Z USA sem denně létají letadla, přímo do Managuy, hlavního města Nikaraguy, a je to pouhých 45 minut letu do Bluefields, odkud následuje krátká plavba lodí na ostrov Iguana. Nemovitost má potenciál pro různé účely, ať už se jedná o soukromý únik, útočiště nebo dokonce pro výdělečný podnik Airbnb.

Vzhledem k tomu, že lovci nemovitostí stále častěji hledají jedinečné a cenově dostupné alternativy, je ostrov Iguana důkazem mimořádných možností, které čekají na ty, kdo jsou připraveni žít méně obvyklý život v srdci Karibiku. Tak co, i když to není za rohem, vyměnili byste soukromý ostrov za Česko?

