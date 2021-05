"Prokletý" ostrov La Gaiola: Obyvatele tohoto ostrova potkal strašný osud

Ostrov byl známý původně pod jménem Euplea (ochránce bezpečné navigace) a stál na něm malý chrám postavený na počest bohyně Venuše

Foto: Shutterstock.com

V rezidenční čtvrti Posillipo blízko Neapole se právě rozednívá. První paprsky slunce se dotýkají vodní hladiny a tančí do všech směrů. Vila italského podnikatele Franca Ambrosia a jeho ženy Giovanny Sacco se stále noří do ticha. Po několika hodinách, kdy už slunce stojí na obloze výše, až do podezřelého ticha.