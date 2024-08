Byly dlouho ve stínu oblíbenějších a hlavně na sběr snadnějších bobulovin. Aktuálně jsou ale považovány za superpotravinu a vydat se na ně do lesa se určitě vyplatí. To jsou ostružiny s pozoruhodnými léčivými účinky, které mohou pomoci s řadou neduhů včetně civilizačních chorob.

Setkal se s nimi každý turista. Na méně prošlapaných cestách jejich šlahouny chytají za kalhoty a nechtějí vás pustit. Ostružiníky si proto většina lidí zařadila do kategorie „otravných rostlin” a jejich reputaci nezlepšila ani úroda nakyslých plodů.

Proto se objevily šlechtěné odrůdy. Bylinkáři však upozorňují, že mají mnohem nižší a často také jiný obsah vitaminů a dalších účinných látek. Pokud tedy chcete využít sílu ostružin naplno, je nutné zamířit do lesa a na paseky.

Jak ukazují vědecké studie z posledních let. Sběr plodů a listů se vyplatí. Pouze jeden šálek syrového ovoce obsahuje 30,2 miligramů vitaminu C, což je polovina doporučené denní dávky.

Tento vitamin je nedílnou součástí tvorby kolagenu v pojivových tkáních. Podporuje hojení ran, regeneruje pokožku, ale také zkracuje nachlazení a působí jako antioxidant. Některé výzkumy naznačují, že navíc pomáhá snižovat tvorbu rakovinotvorných látek v těle.

Ostružiny

Ostružiny mají také vysoký obsah vlákniny, a to až 8 gramů na šálek. Ta je potřebná nejen k pravidelnému vyprazdňování, ale působí preventivně i proti bolesti žaludku, nadýmání a může být účinným prostředkem při léčbě dráždivého tračníku. Zároveň snižuje cholesterol a reguluje vstřebávání cukru v krvi.

close info Shutterstock zoom_in Ostružiny jsou nejen velmi chutné, ale také bohaté na zdraví prospěšné látky.

Přibližně 150 gramů syrových plodů se pyšní také třetinou doporučené denní dávky vitaminu K, jenž hraje klíčovou roli v metabolismu kostí. Jeho nedostatek může způsobit snadnou tvorbu modřin, silné menstruační krvácení a krev ve stolici nebo v moči.

Odborníci zároveň zjistili, že v jednom hrnečku ostružin je schovaná polovina denní dávky manganu, minerálu, který je důležitý pro zdravý vývoj kostí a imunitního systému. Tělu také pomáhá metabolizovat sacharidy, aminokyseliny, cholesterol a – stejně jako vitamin C – tvořit kolagen.

Superpotravina

V plodech ostružiníku najdete i flavonoidy, jež mají schopnost chránit tělo před volnými radikály, podpořit pružnost cévních stěn a zlepšit cirkulaci krve, což může vést ke zmírnění příznaků spojených s křečovými žilami.

Přítomnost taninů v listech slibuje pomoc v boji proti žaludečním vředům a paradentóze. Tyto látky totiž zpevňují a tonizují tkáně tím, že se vážou na proteiny a další sloučeniny. Mají tak stahující účinek.

Ostružiny v každodenní stravě

Zařadit ostružiny do každodenní stravy je snadné. Čerstvé plody si můžete přidat do jogurtu, do snídaňové kaše nebo si z nich připravit smoothie. V případě, že je rozmačkáte, jsou skvělou sladkokyselou omáčkou k masu.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Smoothie z ostružin

Pokud si chcete úrodu schovat na později, uložte ji do mrazáku nebo usušte. Odborníci ale upozorňují, aby teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia. Jen tak budou zachovány všechny prospěšné látky.

Z listů si můžete připravit lahodný čaj. Stačí, když přibližně dvě kávové lžičky čerstvé či sušené byliny zalijete 250 mililitry vroucí vody a necháte 10 minut vyluhovat.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.tasteforlife.com, www.bylinkyprovsechny.cz, www.healthline.com