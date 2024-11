Kdo je vaší osudovou láskou podle horoskopu? Tato znamení vám vybral vesmír. Nebraňte se!

close info View Apart / Shutterstock

Externí autor 12. 11. 2024 clock 6 minut

Nemůžete najít dokonalý vztah? Zkuste to podle znamení zvěrokruhu. Každé z nich má svou druhou půlku, se kterou by mu to mohlo vyjít. Podívejte se, koho hvězdy přisoudily vám.

Protiklady se přitahují? To se často říká. A platí to zejména v případě, že si chcete hlavně užít. Dlouhodobý vztah už potřebuje harmonické vazby. Zjistěte, s kým to bude ladit vám. Beran (21. 3. - 20. 4.) Beran je jedním z nejvýbušnějších a nejvášnivějších znamení zvěrokruhu. Proto potřebuje partnera, který s ním a jeho temperamentem dokáže držet krok. Perfektně se k němu hodí ohnivá znamení Lva a Střelce, protože jsou stejně silná a charismatická. Půjde mu to i se vzdušnými Blíženci, Vodnářem a Váhami, kteří nechávají Beranovi dostatek prostoru k dýchání. Býk (21. 4. - 21. 5.) Jako zemské znamení je Býk přízemní, tvrdohlavý a vše musí být podle něj. Má sklon k perfekcionismu, proto se k němu velmi dobře hodí Panna, která obdivuje Býkovy vlastnosti a nemá problém s tím, aby ji řídil. Stejně jako ona i Býk je vášnivý a oba si umějí náramně užít. Býk si bude rozumět také s Rakem a Kozorohem. Citově založený Rak má pro Býka porozumění a Kozoroh bere pro změnu jeho dominantní část povahy s nadhledem. Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Tohle vzdušné znamení potřebuje ve vztahu neustále nové podněty. Ono samo o sobě rádo neustále zkouší nové věci. Je pravdou, že aby se Blíženec nenudil potřebuje vedle sebe další vzdušné znamení. Nejlépe Vodnáře, Váhy anebo ze své party, dalšího Blížence. Variantou může být i Střelec, protože z hlediska povahových vlastností je tohle ohnivé znamení podobné Blížencům. Jejich dobrodružný duch totiž umí v Blíženci zažehnout jiskry a ten ho rád doprovází na jeho výletech. Rak (22. 6. - 22. 7.) Asi netřeba připomínat, že Rak je jedním z nejcitlivějších a nejemotivnějších znamení zvěrokruhu. Ve vztahu proto Rak hraje roli utěšitele. A protože i on sám potřebuje dobíjet baterky, potřebuje další empatické znamení. Skvěle se k němu hodí vodní znamení Ryb a Štíra. S Rakem se dobře snáší i Býk, Panna a Kozoroh. Jako zemská znamení dávají Rakům spolehlivou citovou kotvu. Zároveň Rak v těchto stabilních zemských znameních probouzí větší citlivost a sentiment. Lev (23. 7. - 22. 8.) Pán tvorstva, hrdý Lev, stejně jako ve kterékoli jiné situaci, i ve vztahu musí být v centru pozornosti. Místo po svém boku nabídne pouze rovněž ohnivému znamení, a sice Beranovi a Střelci. Jejich charakterové rysy si vzájemně vyhovují, ale v ohnivém vztahu zkrátka jiskry létat budou. Lev vždy podporuje své blízké a pro tenhle charakterový rys si bude rozumět se znamením Vah, které umí zklidnit Lví temperament, aniž by samo ztratilo vášeň. Stejně to má i vzdušné znamení Vodnáře, které se Lvu rádo podřídí. Panna (23. 8. - 22. 9.) Tohle znamení patří k nejvíce strukturovaným a perfekcionistickým znamením zvěrokruhu. Přitahují ho zemská znamení Býka a Kozoroha, protože jejich povahové rysy si jsou velmi podobné. K Panně se dobře hodí i emocionálně naladěné vodní znamení Štíra, Raka a Ryb. Svou empatií dodává jeden, druhý nebo třetí vztahu potřebnou hloubku. Pokud se jako Panna cítíte přitahováni silnými osobnostmi, pak se k vám vedle Býka hodí i Lev. close Magazín Velký zimní cikánský horoskop: Je jiný než náš, ale funguje fantasticky! Váhy (23. 9. - 23. 10.) Váhy potřebují po svém boku znamení zvěrokruhu, které jim nebude mluvit do jejich životního stylu i priorit. Proto se k nim hodí vzdušné znamení Vodnáře, Blíženců a Vah. Váhy zvládnou udržet všechny své aktivity v rovnováze a potřebují živého partnera. Pokud je příliš tichý a zaseknutý, rychle o něj ztratí zájem. Podle horoskopu lásky se k znamení Vah hodí i ohnivý Beran, Lev nebo Střelec. Všichni totiž vyznávají podobný životní styl. Zvláště Lev a Střelec jsou velmi oblíbení, neboť dávají přednost rodině, mají stejné koníčky a rovněž jsou podobně vášniví. Štír (24. 10. - 22. 11.) Tajemný Štír potřebuje v lásce podobně citového společníka. Harmonizuje s ním zejména vodní znamení Ryb, které je stejně inteligentní, meditativní a Štír se s ním nebude nudit. Ryby jsou navenek nepřístupné a to má Štír obzvláště rád. Klidně se nechá vylákat ze zálohy, aby prozkoumal Rybí duši. Další variantu pro Štíra představují i ​​zemská znamení Býka, Kozoroha a Panny. Zde Štír okamžitě ví, na čem je a umí ocenit povahu těchto znamení. Střelec (23. 11. - 21. 12.) Znamení zvěrokruhu Střelec září temperamentem, odhodláním a touhou po dobrodružství. Neklade si žádné limity a od svých partnerů očekává neomezenou vstřícnost. Proto nejlépe ladí s ohnivými znameními Berana, Lva a Střelce. Střelec se ale nebrání ani vzdušným znamením. Bude si rozumět s Blíženci, Váhami nebo Vodnářem, kteří obdivují jeho aktivní povahu a energii. Střelec navíc oceňuje jejich chytrou povahu. Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Znamení zvěrokruhu Kozoroha odpovídá živlu země jako žádné jiné. Vyznává klidný život v soukromí bez excentrických vlivů. Proto by si Kozorozi měli hledat zase jenom zemská znamení. Přitahuje je perfekcionistická Panna, ale při troše dobré vůle to dá i s lehce konfliktním Býkem. S Kozorohem si dobře rozumí i vodní znamení Ryb, Raka a Štíra. Nabízejí totiž Kozorohovi pohled na svět z jiné perspektivy a tím ho povzbuzují k přemýšlení sám nad sebou. Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Jako vzdušné znamení si Vodnář cení prostoru ve vztazích. Potřebuje žít život bez rutin a povinností. Proto se k němu hodí ostatní vzdušná znamení, tedy Blíženci a Váhy. Dávají totiž Vodnáři nejenom potřebný prostor k dýchání, ale také rovnováhu ve vztahu. Jinými slovy, Vodnář nikdy nemá potřebu k útěku. Podobně jsou na tom i ohnivá znamení Střelce, Berana a Lva, proto může vybírat i tam. Vodnáři rádi nechávají přednost znamení zvěrokruhu, pokud to neomezuje jejich aktivity. Dobré partnery nachází zejména ve Střelci a Beranu, protože vždy přinášejí nové pohledy. Ryby (21. 2. - 20. 3.) Ryby jsou mezi vodními znameními ty nejaktivnější. Baví je rozmanitost intenzivních rozhovorů, humor a svoboda, odmítají příliš dominantní partnery. Hodí se k nim zbývající vodní znamení Rak a Štír. Ryby mohou využít svého svobodného ducha a kreativitu k tomu, aby se přiblížily zemským znamením Kozoroha a Panny. Na tato přízemní a zkušená znamení zvěrokruhu má Ryba uvolňující a povzbuzující účinek. zdroj: www.derwesten.de, www.prosieben.de close Magazín Tomuto znamení 30. listopadu končí 15leté prokletí: Smůla zmizí! Čeká vás úspěšné a šťastné období Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli. Hlasů: 0 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli. Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr. Hlasů: 0 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr. Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet. Hlasů: 0 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet. Hlasovalo: 0

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články