Externí autor 24. 11. 2024 clock 3 minuty

Podzim přeje romantickým setkáním. Tři znamení zvěrokruhu mezi nimi najdou příští týden osudovou lásku. Prozradíme vám, koho zasáhne Amorův šíp. Budete to právě vy?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Podzim svědčí znamení Vah zejména, pokud jde o lásku, protože jeho zrozenci se nacházejí pod zvláštní ochranou planety Venuše a ta, jak víme, je symbolem tohoto prastarého citu. Jak víme, Váhy jsou zastánci harmonie ve všech aspektech života. A právě ona umocňuje jejich přirozené kouzlo a přitažlivost.

Milé Váhy, co vám tento čas přinese, uvidíte už příští týden. Ale i vy musíte samy cítit, že jste otevřené novým setkáním a připravené okouzlit protějšek nejenom svým vzhledem, ale především harmonickou a vyrovnanou povahou. Hvězdy napovídají, že se na obzoru rýsuje nový a pořádně slibný vztah.

Vám z této předpovědi vyplývá jediné. Neseďte doma a vyrazte mezi lidi. Nezapomeňte, že osudové seznámení často probíhá za neobvyklých okolností. Třeba se vám podaří vrazit do toho největšího sympaťáka nebo sympaťandy na vánočních trzích, nebo vám zasedne poslední místo v kavárně. Možností je spousta, tak je nepromarněte.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Překvapivě se podzimní čas stává pro Ryby obdobím, v němž znásobí svou intuici a emocionální otevřenost. Právě tyto dvě vlastnosti se promítnou do jejich charisma. Citlivá povaha Ryb se pro mnohé stává v těchto dnech obzvlášť přitažlivá.

Zrozenci v tomto znamení se mohou připravit na hluboké duchovní spojení, které má velký potenciál proměnit se v krásný vztah. Nebojíme se říci, přímo v osudovou lásku, kterou si hodné a citlivé Ryby skutečně zaslouží. Osud má pro ně ale jedno překvapení.

Drahé Rybky, důvěřujte své intuici, která vám už dlouho naznačuje, že osudová láska nemusí být zas až tak daleko od vás. Možná je to někdo, kdo se vám jenom bojí dát najevo svoje city. Když budete chodit s očima otevřenýma, třeba si všimnete nenápadných pohledů, které naznačují víc než pouhé přátelství.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

O Střelcích je známo, že to jsou dobrodruzi, kteří nejraději tráví svůj život na cestách. Ještě s podzimem prožívají fázi sebeobjevování. Najednou jim totiž dochází, že být sám není zas až taková hitparáda, jak si mysleli. Začínají přemýšlet o tom, jaké by to bylo sdílet zážitky s fajn protějškem. Jenže až dosud nikdo takový nebyl na obzoru.

Tedy vlastně jenom do konce tohoto týdne, protože v tom příštím popustíte uzdu svému optimismu, schopnosti vyprávění a budete si užívat magickou přitažlivost potenciálních partnerů či partnerek. Jenom pozor na výběr místa, kde byste mohli někoho takového potkat. Jedno je jasné, na online seznamce to rozhodně nebude.

Proto buďte ve střehu, až si vyrazíte zaběhat do parku nebo za sportem do přírody. Jestliže hvězdy zmínily osudovou lásku, nejspíš ji potkáte v místech, která jsou nejenom vám, ale i jí blízká. Sport je tak první věcí, která vás může spojovat. Od něj je mimochodem jenom kousek k dobrodružství. A co vy víte, jestli na to příští už nevyrazíte s novou a hlavně osudovou láskou.

Zdroje: newsukraine.rbc.ua, www.desired.de