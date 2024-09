Ženy mu ležely u nohou a on si jejich pozornost užíval. Stačilo mu, aby některé ze svých fanynek pokynul, a měl o zábavu postaráno. Kromě milenek měl Karel Gott také vážné známosti. Které z nich se dají označit za osudové?

Karel přišel o panictví v 19 letech s barovou zpěvačkou Olgou Svobodovou, jež byla o dvanáct let starší. Seznámil se s ní v kavárně Alfa a byla to ona, kdo mu nabídl, aby po jednom vystoupení „šli ještě k ní”. I přestože se se svou učitelkou lásky scházel rok, jejich vztah byl čistě jen fyzický.

Evelyna Steimarová

Za první Gottovu velkou lásku se tak považuje až Evelyna Steimarová, s níž jezdil tramvají domů do Holešovic. I když ji v dopravním prostředku dvakrát oslovil, sbalil ji až v kavárně Vltava, kde bodoval s písničkou Úterý. Scházeli se u Karlových rodičů. „Večer jsme se tam vplížili a ráno odplížili,” vzpomíná herečka a maminka Anny Polívkové. Jejich vztah trval asi rok.

Antonie Zacpalová

Byla černovlasá a okatá. Není divu, že baletka Antonie Zacpalová zpěváka zaujala. Měla být jen pouhým povyražením na jednu noc. Ta se ale zvrtla. O devět měsíců později se tak Karel dozvěděl, že je otcem malé Dominiky. Nadšený zrovna nebyl. Veřejně o ní proto promluvil až, když jí bylo deset let. S její matkou vztah neudržoval.

Jitka Svobodová

Byla ztělesněním dračice. Aby ji Mistr sbalil, odvážil se na dámské toalety v paláci Družba na Václaváku, kde natáčel videoklip. „Šla jsem si odskočit, když se za chvíli objevil Karel a podával mi lístek s telefonním číslem,” vzpomínala hnědovláska s bujným poprsím. Se zpěvákem strávila pět let a prý to už vypadalo na svatbu. Rozešli se na sklonku roku 1989 poté, co na Karla prasklo, že je podruhé otcem.

Iveta Kolářová

Prodavačka prádla v Kotvě tvrdila, že když jí bylo deset let, zdálo se jí, že má s Karlem dítě. Sen se jí vyplnil o deset let později, kdy se zpěvákem prožila krátký románek. Pro Gotta však byla pouhou avantýrou, kvůli níž si nechtěl kazit vztah z Jitkou. O matku své dcery Lucie se ale postaral. Koupil jí byt, pořídil auto a poctivě platil alimenty.

Martina Zbořilová

Když jí bylo osmnáct, zaujal ji svou elegancí a jemnou vůní kořeněného parfému. A nejen to. „Byl zajímavý, přitažlivý, znal německého kancléře, Helenu Vondráčkovou, historii i zeměpis,“ přiznala později. Milostný vztah trval pět let. Do té doby, než se Martina zmínila o založení rodiny. O té však Karel nechtěl ani slyšet.

Manuela Pechová

Slavnou Kakaovou potkal zpěvák v roce 1994 na kanadské ambasádě, kde pracovala na vízovém oddělení. Když se mu svěřila, že ji toto zaměstnání nebaví, nabídl jí místo ve své agentuře GoJa. Jen o pár týdnů později ale požádala o dovolenou a odletěla do Kanady. Dodnes se nevrátila. O Manuele se proto tvrdí, že slavného Slavíka jen využila.

Ilona Hermová

Ilonu média milovala. Ráda se totiž chlubila pikantnostmi, které se odehrávaly v Gottově ložnici. Všichni se tak díky ní dozvěděli, že Mistr „na to po ránu moc nebyl a na líbání ani mazlení ho moc neužilo.” Navíc po ročním vztahu s ním prohlásila, že ho považovala spíše za kamaráda a nepatřil mezi muže, již by ji fyzicky přitahovali.

Marika Sörösová

Půvabnou blondýnku sbalil Karel po koncertu v Berlíně. Poté, co ho zaujala v hledišti, ji pozval ještě týž večer na večeři. Zdálo se, že jejich vztah je dokonalý. Marika ale byla velmi žárlivá a nesnesla, že se zpěvák stále stýká se svými milenkami a zve je dokonce i na společenské akce. Láska jim vydržela tři roky.

Taťána Smutná

Jednou ze sokyň byla také Táňa, která zažila Maričinu hysterickou scénu na vlastní kůži. Mistrova přítelkyně je totiž nachystala v jeho stříbrném mercedesu. Auto ve vzteku poničila a její sokyně musela utéct do nedaleké restaurace.

Ivana Gottová

Původně Ivana Macháčková se s Karlem seznámila na párty po předávání cen TýTý. Když ji požádal o telefonní číslo, záměrně mu prý dala jiné. Cesty osudu jsou však nevyzpytatelné. Když se tedy po roce potkali znovu při volbě Miss ČR v Ostravě, tentokrát mu dala číslo pravé. Svatbu slavili po osmiletém vztahu v Las Vegas.

Která z osudových žen Karla Gotta se vám nejvíce líbí? Hlasujte v naší anketě.

