Osvědčené babské rady, jak vyzrát na kašel: Tyto léky vám budou i chutnat

Opět vás trápí kašel a doktor vám už nechce předepsat další antibiotika? Zkuste s kašlem zatočit přírodními medikamenty, pro které nemusíte chodit nikam daleko. Člověk často ani netuší, jak účinná lékárnička se skrývá doma ve spíži.

Kašel bývá doprovodným jevem virových či bakteriálních infekcí dýchacích cest a může nás nepříjemně potrápit i při sebemenším nachlazení. Přiznejme si, že sirupy na kašel z lékárny neodvádějí zrovna zázračnou práci. O to více nás překvapí, jak se náš stav zlepší po konzumaci některých běžných potravin.

Cibule

Štiplavou chuť u cibule způsobuje látka allicin, která má na lidské tělo podobné účinky jako antibiotikum. Není divu, že už naše prababičky léčily záněty průdušek cibulovým odvarem, často ještě ochuceným medem, další zdravou pochutinou, jež podporuje imunitu. Někomu ale nemusí být dvakrát příjemné něco takového pít. Pokud máte s odvarem z cibule problém, uvařte si chutnou francouzskou cibulačku. Trpí-li kašlem děti, připravte jim jejich oblíbenou polévku, ve které zároveň vyvaříte rozpůlenou cibuli.

Bylinky

Bylinkové čaje s medem zklidní podrážděné dýchací cesty a usnadní vykašlávání. Při kašli a nachlazení se našim předkům nejlépe osvědčily odvary z květů divizny velkokvěté, jitrocelových listů a z drobných lístků majoránky a tymiánu. Med přidáváme do čaje až po částečném vychladnutí, v horké vodě by se mohly zničit cenné látky v něm obsažené.

Křen

Tato velice aromatická potravina se v dávných dobách přidávala do kadidel, protože se věřilo, že umí vyhnat ďábla. Prostý lid však přišel na to, že křen si poradí i s hlenem usazeným v dýchacích cestách, plicích a průduškách. Podle tradičního recepisu bychom ho měli nastrouhat, smíchat s trochou medu a užívat třikrát denně po lžičkách. Křen vám nicméně pomůže v jakékoli podobě, ve které jste zvyklí ho jíst. Nebo ho můžete přimíchat do libovolné pikantní pomazánky (překvapivě chutná dobře i ve vajíčkové).

Zázvor a kurkuma

Jestliže máte rádi výrazné chutě orientální kuchyně, uvařte si proti kašli pořádně ostré kari nebo třeba čínu ochucenou strouhaným zázvorem. Hlavní složkou koření kari je kurkuma, jež proslula protizánětlivými účinky a eliminací volných radikálů v těle. Podobnými vlastnostmi se chlubí také zázvor, který se doporučuje zvláště při chřipce a nachlazení, protože zprůchodňuje dýchací cesty a celkově posiluje organismus.