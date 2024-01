Externí autor 7. 1. 2024 21:09 clock 3 minuty video

Když se řekne roubenka, snad každý si ihned představí krásnou roubenou chalupu někde na okraji lesa, daleko od lidí a ruchu velkoměsta. Ta, kterou ale v 50. letech minulého století vlastnil spisovatel Ota Pavel, byla zcela jiná. Rozhodně se totiž nenachází na samotě, ale rovnou v centru Prahy.

Roubenka v Novém Světě v Praze, jediný zachovaný roubený dům v historickém centru města, má za sebou bohatou a pestrou historii. Její příběh je úzce spjat s osudy mnoha významných osobností, včetně spisovatele Oty Pavla, který se narodil 2. července 1930 v Praze jako Otto Popper.

Historie domu

Historie roubenky sahá až do 18. století. V roce 1739 na území dnešního Nového Světa v Praze řezník Antonín Simonis zakoupil pozemek, na kterém postavil stáje pro jateční dobytek. V druhé polovině 18. století ale došlo k významné změně. Stáje zakoupil řezník Libický, který je přestavěl na byty pro chudší obyvatelstvo. Ostatně právě této části Prahy se přezdívalo „chudinská čtvrť”.

V malých bytech, které Libický postavil, často žily početné rodiny. Někteří z jejích členů spali na postelích, jiní ale na zemi. Tyto prosté životní podmínky byly svědky mnoha lidských osudů, včetně osudu chudé švadlenky Josefíny, která byla známá svým vztahem se spisovatelem Jakubem Arbesem.

Další vývoj

V 50. letech 20. století se roubenka stala majetkem dvou pozoruhodných osobností, a sice Arnošta Lustiga a Oty Pavla. Oba byli blízcí přátelé a významné osobnosti české kultury. Ota Pavel, známý svými poutavými povídkami a reportážemi, našel v této roubence klid a inspiraci pro svou tvorbu.

Smutný život Oty Pavla

Život Oty Pavla byl poznamenán útrapami druhé světové války, kdy jako člen rodiny s židovským původem čelil pronásledování.

I přes nepříznivé osudy ale dokázal Ota Pavel studovat a stát se úspěšným novinářem a spisovatelem. V 50. letech se stal sportovním redaktorem a na první pohled se mohlo zdát, že vede úspěšný život. Bohužel ale bojoval s duševními problémy, v důsledku kterých musel dokonce v roce 1966 odejít do invalidního důchodu. Navzdory těmto potížím napsal pozoruhodné knihy jako Dukla mezi mrakodrapy, Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných srnců.

Roubenka zela prázdnotou

Když v roce 1968 přítel Pavla Arnošt Lustig emigroval do zahraničí, duševní nemoc spisovatele se ještě zhoršila. Nakonec Ota Pavel v roce 1973 zemřel na infarkt.

Roubenka po jeho smrti zůstala opuštěná, a to až do 80. let 20. století, kdy ji koupil fotograf Alexander Paul. V té době byla roubenka těžce napadena dřevomorkou a bylo nutné učinit těžké rozhodnutí. Po dohodě s ochránci přírody byla roubenka rozebrána a na jejím místě byla postavena její přesná replika.

Dnes opět září

Dnes je tato roubenka hotelem a kavárnou, kde návštěvníci mohou zažít kouzlo, které kdysi uchvátilo Otu Pavla. I když se původní zdi změnily, genius loci a odkaz Oty Pavla stále zůstává. Tento romantický hotel a kavárna v srdci Prahy připomínají nejen bohatou historii místa, ale také život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století.

Zdroje: couramese.cz, idnes.cz, poznatsvet.cz