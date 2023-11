close info Profimedia

Jarouš M Komořanský 6. 11. 2023 7:14 clock 3 minuty video

Svět otce Fury pod maskou z pevnosti Boyard je mnohem víc, než by kohokoli z nás napadlo. Už 30 let je na obrazovkách i v srdcích fanoušků a stále vypadá, že každou chvíli podlehne stáří. Ale co když vám řekneme, že jeho televizní vzhled je jen klam? Pod maskou se totiž skrývá šarmantní muž.

Kdo by si dokázal představit Pevnost Boyard bez otce Fury? Ve skutečnosti je touto kultovní postavou Yann Le Gac, skvělý tanečník, jehož ale známe většinou jen jako tajemného otce Furu z pevnosti Boyard. Na video o jeho životě – bohužel jen ve francouzštině – se podívejte zde: Zdroj: Youtube Kdo je Yann Le Gac Pevnost Boyard, ikonický televizní pořad, má své nezaměnitelné postavy, ale žádná není tak tajemná a záhadná jako otec Fura. Tento moudrý stařec, který stojí na věži tajemství a věnuje soutěžícím hádanky, je jedním z nejdůležitějších prvků pořadu. Co však málokdo ví, je to, že za maskou otce Fury se skrývá talentovaný umělec a tanečník jménem Yann Le Gac. Le Gac pochází z dělnické rodiny a od mládí byl fascinován světem umění. Už ve 14 letech se připojil k cirkusu, kde se naučil žonglovat a osvojil si dovednosti, které později využil ve své umělecké kariéře. close Magazín Jaké byly další osudy herců ze seriálu Profesionálové. Doyla byste nepoznali, Bodie skončil tragicky Jeho neuvěřitelná zručnost a vášeň pro umění vedly k tomu, že se v sedmdesátých letech připojil k prestižní konzervatoři Mudra de Bruxelles. Tam studoval moderní balet a stal se partnerem pro významné umělce, jako byla Rita Poelvoorde, v ikonických představeních jako Notre Faust a Messe pour le temps futur. Jeho hlavní role na něj však teprve čekala Přestože byl Le Gac mistr tance, toužil po dalších výzvách. V roce 1984 ho objevil režisér Dominique Besnehard, který ho povzbudil, aby zkusil herectví. Po absolvování hereckých kurzů začal Le Gac získávat role v divadle a televizi. Jeho talent a charismatický projev mu brzy otevřely dveře do světa filmu a televize. close info Yann Le Gac - Public domain zoom_in Yann Le Gac Jeho největší průlom však přišel v roce 1991, když byl vybrán pro roli otce Fury v Pevnosti Boyard. Tato role mu přinesla slávu a uznání diváků po celém světě. Jeho schopnost být zároveň moudrým a tajemným, ale zároveň i vtipným a charismatickým, udělala z otce Fury nezapomenutelnou postavu. close Magazín Kvíz pro filmové fajnšmekry: Křidýlko nebo ... Která potravina chybí v názvu filmu? Dáte všech 10? Přeměna trvá přes hodinu Každý den před natáčením se Le Gac podrobí transformaci, která ho promění v otce Furu. Maskérka mu pomáhá přeměnit se ze svého živého, energického já na stařičkého muže, který je známý po celém světě. Tato transformace trvá více než hodinu, ale výsledek je ohromující. Když se otec Fura objeví na obrazovce, diváci vidí nejen postavu pořadu, ale i umělce, který je stále vášnivý a plný energie. Takže příště, když se budete dívat na Pevnost Boyard a uvidíte otce Furu, vzpomeňte si na Yanna Le Gaca, muže, který stojí za tajemstvím této ikonické postavy. Jeho odhodlání a umělecký talent z něj dělají skvělého tanečníka, herce a nesporně i tajemného otce Furu. Jeho příběh je důkazem toho, že za každou maskou může být skryto úžasné vyprávění a umělec, který neustále překračuje hranice a inspiruje nás všechny. Zdroje: www.kinobox.cz, www.lifee.cz, www.themoviedb.org, www.fr.wikipedia.org

