6. 11. 2024

Když sedmadvacetiletá Američanka našla při vyklízení věcí po zesnulém otci tajemnou zprávu zastrčenou vzadu v prádelníku, roztřásly se jí ruce. Netušila, co může obsahovat. To, co objevila, jí vyrazilo dech a ukázalo, jak výjimečným člověkem její táta byl.

Ztráta milovaného rodiče je jednou z nejtěžších životních zkoušek. Dcera, která se na sociálních sítích prezentuje pod přezdívkou @isyabootay, se musela poprat nejen se zármutkem, ale i s nečekaným objevem, který zpočátku vypadal znepokojivě. Tajemná obálka skrývala překvapení „Můj otec byl prostý, přímočarý muž. Poctivý a pracovitý. Tohle bylo pro něj něco naprosto netypického," svěřila se mladá žena ve videu na TikToku, které zachycuje moment, kdy našla záhadnou obálku s varováním: „Nečtěte, pokud nechcete znát odpověď." S třesoucíma se rukama obálku otevřela. To, co našla uvnitř, ji nejprve šokovalo, aby se vzápětí rozesmála dojetím. Její otec totiž do obálky ukryl návod na vyřešení legendární hlavolamy z amerických restaurací Cracker Barrel. Poslední vtípek jako odkaz lásky „Byl to jeho poslední tatínkovský vtípek. I po smrti dokázal rozesmát nejen mě, ale i tisíce lidí na internetu," říká dojatě dcera. Cracker Barrel je řetězec restaurací s jižanskou tématikou, kde už od 60. let dostávají hosté k ukrácení čekání na jídlo speciální trojúhelníkovou desku s kolíčky. Cílem hry je odstranit všechny kolíčky kromě jednoho podle přesných pravidel. „Pracuju v Cracker Barrel už šest let a pořád nevím, jak tu zatracenou hru vyřešit," napsal jeden z komentujících. „Tohle je životně důležitá informace, kterou vám otec zanechal," dodal další. „Můžu si to vyfotit? Tohle mi změní život!" žadonila další uživatelka. Podobné příběhy dojímají celý svět Příběh se stal virálním a inspiroval další lidi ke sdílení podobných zkušeností. „My jsme od naší mámy našli vzkaz s nápisem 'Pokud tohle čtete, už musím být pryč.' Když jsme ho otevřeli, stálo tam jen 'Hop a skok!'," podělil se o svou zkušenost další uživatel. Ani nálezy starších vzkazů nejsou tak vzácné, jak by se mohlo zdát. Nedávno například tesař při rekonstrukci domu objevil za zdí dopis od čtrnáctileté dívky z roku 1975. Stephanie Herronová v něm popsala svůj život, rodinu i dobu, ve které žila. „Green Valley má asi 650 obyvatel. Je mi 14, Val je 16 a Becky 12. Doufám, že v tomto domě zažijete spoustu štěstí," napsala tehdy mladá dívka. Díky sociálním sítím se podařilo Stephanii, která nyní žije jako paní Poitová v New Yorku, vypátrat. Zdroje: scoop.upworthy.com, promotions.hu

user Externí autor

