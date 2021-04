Otevření škol se blíží: Kdo bude provádět testy a koho se týká rotační výuka?

Návrat dětí do škol / Ilustrační foto

Foto: Profimedia

Po dlouhých debatách ve vládě a spekulacích o odvolání ministra školství Roberta Plagy je konečně rozhodnuto. Žáci nižších stupňů se vrátí do školy, má to ale háček, výuka bude probíhat střídavě ob týden. Otevření škol nastane již v pondělí.

Vláda stále diskutuje o tom, jak postupně navrátit děti do školních lavic. Většina dětí už bezmála rok nedochází do třídy a učí se distančně, odborníci si ale se situací nevědí rady. Nyní už dostává otevření škol jasnější obrysy, jako první jsou na řadě předškoláci a nižší stupně ZŠ. Rodiče by se ale neměli radovat předčasně, své potomky totiž budou mít doma „na střídačku“, byla totiž schválena takzvaná rotační výuka.

To v praxi znamená, že děti budou týden na prezenční výuce a následující týden budou opět doma. S tímto řešením nesouhlasil premiér Andrej Babiš. Ten tvrdí, že je řešení nelogické a zatěžující jak pro žáky, tak i učitele a rodiče.

Vedení škol nemají o obnovení výuky dostatek informací

„Nejhorší na celé té situaci je, že do dnešního dne nevíme, co bude. Je zde mnoho otázek a velmi málo času na přípravu a předání informací žákům, rodičům, učitelům,“ řekla webu Deník.cz Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Mezi Školami v Praze 13.

Tato sídlištní škola s kapacitou 500 žáků zabezpečuje provoz pro děti zdravotníků, hasičů či policistů. Její vedení ale doteď netuší, zda se rotační režim týká i jich. Po zasedání vlády ministr školství Robert Plaga vysvětlil, že tito žáci budou chodit do školy permanentně, pokud nebude probíhat prezenční výuka, budou v družině s vychovatelkami.

Velké otázky ale vzbuzuje i pravidelné testování dětí antigenními testy, žáci je budou muset podstupovat dvakrát do týdne.

Testování žáků budou provádět učitelé

Jednou z podmínek návratu dětí do školních lavic je pravidelné testování. Probíhat by mělo vždy v pondělí a ve čtvrtek samoodběrem. Bude-li antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na potvrzovací PCR test a nebude docházet do školy.

„Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, celá třída počká doma na konfirmační test pozitivního žáka,“ vysvětlil ministr Plaga.





„Test provádí sám žák či student pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy,“ stojí v instrukcích ministerstva školství.

Proti tomu se ale ohrazuje například spolek Pedagogická komora. „Po pracovnících škol se budou požadovat zdravotnické úkony, které mají jinak zakázány. Při testování nejmladších dětí mají asistovat jejich rodiče, což je v rozporu s platnými protiepidemickými opatřeními, která striktně omezují přítomnost dalších osob ve škole,“ tvrdí šéf spolku Radek Sárközi.

Jak bude první fáze návratu do škol vypadat?

Od 12. 04.

1. Mateřské školy, návrat se týká jen povinné předškolní docházky.

2. Základní školy – 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně

Od 19. 04.

3. SŠ, VOŠ a konzervatoře – zde by se měla obnovit výuka, ovšem jen u praktických předmětů. Kontakty by tak měly být redukovány na 23 % běžného stavu.

4. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků

5. Studijní skupiny a individuální konzultace – maximálně pro šest žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání.