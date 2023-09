„Ty ses měl narodil jako kůň původně, ale v poslední chvíli si to ,pánbů‘ rozmyslel,“ říká v nezapomenutelné komedii řidič Pávek svému duševně zaostalému závozníkovi Otíkovi. Toho „magora“ s koňskými zuby naprosto úžasně ztvárnil charismatický herec, který vypadá skvěle i ve svých osmašedesáti.

„Přísahej"

„… tady pod obrázkem svejch rodičů ubohejch, zemřelejch, jestli jsi tu nějakou měl nebo ne…,“ nutí chudáka Otíka Rákosníka ve filmu Vesničko má středisková k přiznání jeho teta, drůbežářka Hrabětová, ač on chudák vůbec nemá ponětí, proč a o co jde. To jen takové úvodní velmi volné myšlenkové spojení na milenecký „vztah“ sekretářky Turkové (Libuše Šafránková) a zootechnika Kašpara (Jan Hartl). Otíkův představitel, maďarský herec János Bán se totiž nikdy neoženil, ale „ze vztahu“ má tři syny a jednu dceru, se kterými si je velmi blízký, a kromě toho dnes vlastní domek na vesnici u Balatonu. Tam pěstuje zeleninu a ovoce, a má menší vinici s vinařstvím a malou palírnu.

Od roku 1983 je stálým členem divadla Katona József Színház, a na scénu tohoto budapešťského divadla dojíždí. Také vyučuje a pomáhá mladým hercům na herecké univerzitě.

close info TriStar Pictures zoom_in János Bán ve filmu Rudé horko

János a vesnička středisková

János Bán se narodil 4. října 1955 v Györu. Středoškolské vzdělání získal na chemické průmyslovce, kterou reprezentoval v basketbalu. Poté vystudoval Vysokou školu dramatických umění v Budapešti u uznávaného režiséra, profesora Istvána Horvaiho. Hrál v několika oblastních divadlech a první roli ve filmu získal v psychologickém dramatu Každou středu (1979). V roce 1987 dostal cenu Jászai Mari a je nositelem titulu zasloužilý umělec (1997).

close info YouTube zoom_in János ještě nalíčený po divadelním představení

Z divadelních vystoupení ho znal režisér Jiří Menzl, kterého zaujal Jánosův temperamentní a bezprostřední projev s dokonalou mimikou. Svěřil mu proto roli Otíka. Jak víme zhostil se jí výborně. Pro svou roli studoval chování mentálně postižených dětí a ty koňské zuby – protézu si vymyslel sám, ač s nimi nejdřív ani autor scénáře Zděněk Svěrák ani režisér Menzel nesouhlasili. Bylo to nejen kvůli podtržení mentální retardace, ale hlavně, aby zastřel maďarský přízvuk u těch pár českých slov, která ve filmu pronesl. Musíme přiznat, že nápad to byl skvělý.

close info YouTube zoom_in Otík s koňskými zuby a svými typickými otíkovkami

Dodnes má tu protézu schovanou jako vzpomínku na svou roli, a to díky tomu, že si ji nechal sám vyrobit. „Otíkovky“ – sluchátka, která mu měla připlácnou odstáté uši byly filmová rekvizita a musel je nechat v barrandovských studiích.

Díky velkému úspěchu filmu a jeho nominaci na Oscara se poté János stal vyhledávaným hercem, a kromě divadelních postav se objevil v desítkách filmových a seriálových rolí převážně maďarské produkce, naposledy v roce 2020. Zahrál si i policajta i v hollywoodském filmu Rudé horko (1988), kde hlavní roli kapitána Ivana Danka ztvárnil Arnold Schwarzenegger.

