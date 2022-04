V jeskyni na Sahaře se našly záhadné otisky rukou. Anatomii člověka neodpovídají

Otisky rukou v jeskyni na Sahaře

Skalnímu útvaru Wadi Súra II v egyptské poušti poblíž hranic s Libyí se přezdívá Jeskyně šelem. Její zdi totiž zdobí rytiny divokých zvířat, která oblast obývala před 8000 lety. Kromě nich dávní umělci zachycovali také lidské postavy a zanechali po sobě četné otisky rukou. Některé však podle vědců nemohou být lidské.

Francouzvní řadě byly příliš maličké. A to dokonce tak maličké, že je zde nemohlo zanechat ani malé dítě. Prsty byly navíc neobykle dlouhé a štíhlé. Vědkyně si pomyslila, že lidská miminka mají ručičky mnohem baculatější, ale pro jistotu se rozhodla to ověřit v praxi. Zajela do nejbližší nemocnice a zeptala se, zda by si nemohla vypůjčit několik novorozenců pro studii skalního umění.

"Mysleli si, že jsem se zbláznila, a zavolali na mě ochranku," vyprávěla s úsměvem Emmanuelle, které se však nakonec podařilo vedení nemocnice i maminky přesvědčit, že jde skutečně o poctivý výzkum a drobečky zase brzy vrátí.

Menší než ruka nororozence

Jak se záhy ukázalo, její podezření bylo správné. Ručičky miminek do tajemných otisků nezapadly. Vědkyni vrtalo hlavou, jaké malé bytosti mohly kdysi dávno obývat západoegyptskou poušť a zároveň být pro místní lidskou společnost tak důležité, že se jejich otisky objevily mezi dobovými uměleckými díly. Jeden z párů těchto ručiček byl dokonce vsazen přímo mezi dvě velké ruce lidské.

Trpaslíci, elfové nebo snad mimozemšťané drobného vzrůstu? Před 8000 lety se mohlo na Sahaře vyskytnout opravdu cokoli… Odborníci z Muzea přírodní historie v Paříži však výzkumnici nasměrovali na racionálnější cestu. "Zkuste se zaměřit na ještěry," zněla jejich rada. Emmanuelle kolegy poslechla a nestačila se divit, když zjistila, že by malé otisky mohly odpovídat varanu pustinnému.

Nejlepší přítel člověka - varan?

Jde o druh, který žije v pouštích a stepích severní Afriky dodnes a místní kmeny mu přisuzují ochrannou moc. O varanech se zmiňoval už starořecký historik Hérodotos; podle jeho záznamu se vyskytovali na území libyjských nomádů. Je dost dobře možné, že tuto oblast obývali už před 8000 lety, kdy byla Sahara ještě zelenou plání a nabízela příhodné podmínky k rozvoji lidské kultury.

Není zcela jasné, proč si tehdejší lidé oblíbili zrovna varany, nebo zda z nich dokonce učinili ochočené mazlíčky. Varani jsou v přírodě dost agresivní, nicméně ze současnosti známe případy, kdy si obyvatelé zapadlých afrických vesniček ochočili i krokodýly. Proč by tedy dávní saharští pastevci nemohli chovat varany a využívat je pro svou ochranu jako hlídací psy? "V pojetí moderní společnosti je příroda něco, od čeho jsou lidé odděleni. Ale tato sbírka jeskynních obrázků naznačuje, že lidé jsou jen součástí velkého přírodního světa. Pro výzkumníky je veliká výzva pradávné malby interpretovat, když sami žijeme v naprosto odlišné kultuře," krčí rameny Emmanuelle Honoré.

O tom, že i varan dokáže přivítat svého majitele jako pejsek, svědčí roztomilé video:

