Oteklé nohy jsou častým jevem, zapříčiněným důsledkem dlouhodobého stání nebo chůze. Zatímco dočasný otok lze zmírnit odpočinkem a zvednutím nohou, přetrvávající otok může signalizovat základní zdravotní problém.

Nepříjemné otoky

Dlouhodobé stání nebo chůze může vést k otokům, které jsou důsledkem hromadění krve v žilách nohou. Gravitace stahuje krev dolů, v žilách vzniká nadměrný tlak, čímž se voda dostává do tkání a vznikají nepříjemné a nevzhledné otoky.

Otoky jsou poměrně běžným jevem v těhotenství, v některých případech však z otoku může signalizovat preeklampsii, závažný stav doprovázený vysokým krevním tlakem.

Otoky způsobují také nejrůznější zranění nohou a kotníků, zejména podvrtnutí. V takových případech jsou správná léčba a rehabilitace nezbytné pro předcházení dlouhodobým problémům.

Otoky jsou často způsobené nesprávně fungujícími žilními chlopněmi, jejichž účinnost snižuje proces stárnutí. Pokud se neléčí, mohou se tvořit krevní sraženiny, což představuje vážné riziko pro vznik nejen plicní embolie.

Nepodceňujte je!

Otoky nohou bychom nikdy neměli brát na lehkou váhu. Je to závažný jev, který není radno podceňovat. Mohou signalizovat tři vážně nemocné orgány. Prvním z nich je srdce. V případě, že došlo k oslabení čerpací schopnosti srdce a hrozí srdeční selhání, se hromadí krev v žilách nohou a dochází k úniku tekutiny do chodidel a dolních končetin. To se projeví právě otoky.

Příčiny, symptomy a diagnóza otoků:

Zdroj: Youtube

Otoky mohou signalizovat také některé nemoci jater, jejichž následkem může být nízká hladina bílkoviny albuminu. To vede k pronikání tekutiny do tkání a vzniku otoků. Posledním orgánem jsou ledviny. Ty hrají klíčovou roli při odstraňování přebytečných tekutin. Pokud onemocní, je tato funkce ztížená, dochází k hromadění tekutiny v těle a vzniku otoků.

Některé léky, například blokátory kalciových kanálů na vysoký krevní tlak, mohou přispívat k otokům. Pokud otok přetrvává navzdory odpočinku a zvedání nohou, je nezbytné vyhledat lékaře, aby zjistil jeho možnou příčinu.

V případě náhlého otoku jedné nohy se může jednat o závažný problém, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Zatímco příležitostných otoků nohou se povětšinou nemusíme bát, ty přetrvávající nebo jednostranné vždy vyžadují důkladné lékařské vyšetření.

Pochopení možných příčin vzniku otoků umožňuje jednotlivcům učinit správné rozhodnutí a v případě potřeby vyhledat lékaře. Zařazení preventivních opatření, jako je cvičení, strava s nízkým obsahem soli a vhodná obuv, může přispět k celkovému zdraví nohou a snížit riziko těchto komplikací.

Zdroje: www.mayoclinic.org, www.mountsinai.org, laboratoireevo.com