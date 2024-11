Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

S jakýmkoli otokem, který se objeví na vašem těle, nemá jasné vysvětlení a rychle nemizí, byste měli navštívit lékaře. Podívejte se, jak vypadají otoky, které naznačují velké problémy se srdcem a štítnou žlázou.

Otok bývá příznakem vážných zdravotních problémů. Který orgán volá o pomoc, poznáte podle umístění otoku.

Kde je otok

Otoky nohou pod koleny často ukazují na potíže se srdcem a cévami. Může to být ale i důsledek artrózy, artritidy nebo nějakého zánětlivého procesu. Pokud vám otečou kotníky, měli byste navštívit kardiologa, zejména, jestli se současně objeví i potíže s dýcháním.

Pozor na to, že otéct vám může i obličej. To se děje při problémech se štítnou žlázou. Současně je vhodné si nechat zkontrolovat stav ledvin a zubů.

Budíte se oteklí?

Jestliže se ráno probudíte s oteklým obličejem, nemusíte se hned děsit, protože se jedná o zcela běžnou situaci. Tento otok zmizí po krátké době, zejména pokud si obličej opláchnete studenou vodou, přidáte chladivý obklad či uděláte face lift, abyste rozproudili lymfu.

Abnormálně oteklý obličej

Jiná věc je, pokud je váš obličej nepřirozeně zalitý a již od pohledu je jasné, že něco není v pořádku. Přílišné nahromadění tekutiny může sice způsobovat dehydratace, tedy fakt, že málo pijete, ale také nedostatek spánku, nevhodná strava, problémy se zuby nebo také onemocnění štítné žlázy.

Štítná žláza

Otok obličeje ale není jediný příznak v souvislosti se štítnou žlázou. Pokud vás trápí snížená funkce tohoto orgánu, který je odpovědný za regulaci metabolismu, růstu, vývoje a ovlivňuje řadu dalších metabolických procesů, často dochází k otokům celého těla. Snížená funkce je navíc spojena se zácpou, úbytkem svalové hmoty a právě zpomalením metabolismu.

Řada lidí tyto projevy navíc připisuje zcela jiným důvodům. Nicméně je rozhodně vhodné i se sebemenším podezřením navštívit lékaře. Potíže se štítnou žlázou vyplynou z jednoduchého krevního testu a případně ledacos odhalí sono. Ani jeden proces nebolí a je rozhodně lepší předejít případným potížím z důvodu neléčení.

Když zlobí srdce

Všímáte si podezřele často oteklých kotníků, které přisuzujete dlouhému sezení a v letním období i vyšším teplotám? A co teprve boty, do kterých se najednou nemůžete dostat. Asi netřeba připomínat, že při sedavém zaměstnání a bez kompenzace pohybu kila přibývají. Pozor na to, že za nedopnutou sukní či kalhotami nemusí vždy stát jenom chuť na sladké.

Rychlý nárůst hmotnosti a otok pasu totiž může způsobovat i zhoršující se činnost srdce, které přestává zvládat správné přečerpávání krve. K dalším příznakům tohoto počínajícího onemocnění také patří únava, kterou způsobuje špatné prokrvení svalů. Jasným signálem je i nadměrné bušení srdce a častější chození na malou.

Závěrem

Otoky těla nesignalizují jenom potíže se srdcem nebo štítnou žlázou, ale mohou ukazovat i na další začínající zdravotní problémy jako je alergie, cukrovka nebo onkologické onemocnění. Jestliže otoky nemizí, ale naopak se zvětšují a přibývají další zdravotní obtíže, na nic nečekejte a jděte na vyšetření.

