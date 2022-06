Tyto dokonale opracované koule jsou staré 3 miliardy let. Je záhada, jak vznikly

Analýza klerksdorpských koulí.

Foto: Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Klerksdorpské koule nalezené v městečku Ottosdalu v centrální severozápadní provincii Jihoafrické republiky mohou být staré neuvěřitelné 3 miliardy let! Při tomto čísle se většině z nás zamží před očima, ale tyto koule, které vypadají, jako by je někdo dokonale vysoustružil, jsou zřejmě dílem přírody. V době jejich datace byla Země příliš mladá na to, aby hostila inteligentní život, proto není divu, že objekty přitahují pozornost a dávají prostor pro mnohé spekulace. Přitom vysvětlení záhadné není!