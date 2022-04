Poslední hodiny Otziho: Vědci zrekonstruovali tvář i vraždu slavného muže z ledu

Výzkum mumie Ötziho

Jediným ledovým mužem, o kterém něco víme, není Yetti ani jeho nejrůznější asijské či novozélandské mutace. Je to Ötzi, pravěký muž, jehož mumie uchovaná v ledu byla nalezena v jihorakouských Alpách. Jeho potetované tělo, oděv i nástroje, vše je zkoumáno do nejmenších detailů. Kromě Ötziho tváře se vědcům povedlo zrekonstruovat i jeho násilnou smrt. Na stopu je přivedly houby a lišejníky.

Ledový muž Ötzi byl zřejmě střelen šípem do zad. Ledový muž tedy ani po 5300 letech nenalézá klid a odhaluje vědeckému světu svá tajemství. Neustále jsou kolem něj nalézány nové souvislosti, z nichž některé jsou velmi bizarní – například rozbory toho, co Ötzi jedl, co měl na sobě a jak se choval, než zemřel. Zdá se, že v dnešní době potřebujeme přijít na kloub naprosto všemu.

Posledních 48 hodin Ötziho života

Tělo pravěkého muže bylo pohřbeno v ledové rokli, kde ležel po tisíciletí po své vraždě, která se udála na dnešním ledovci Schnalstal v Ötzalských Alpách v jižním Rakousku a severní Itálii, kde jej objevili v roce 1991 dva náhodní turisté, domnívající se, že jde o zmrzlého turistu. Zajímavé je, že na jeho těle, oděvu i v jeho útrobách byly nalezeny také podivné mechorosty, které se v době jeho smrti rozhodně nenacházely na místě, kde byl ledový muž nalezen. Ötzi byl lovec - jeho luk byl nalezen u jeho boku - a jeho posledním jídlem bylo uzené kozorožčí maso.

Z toho vědci usuzují, že se po dobu jeho posledních 48 hodin života Ötzi pochyboval.

Ledový muž byl zřejmě střelen zezadu šípem, ale kvůli obrovské zimě se jeho tělo zachovalo až dodnes. Bylo sice velmi scvrklé, ale v jeho blízkosti i na něm se našla celá neolitických rostlin a hub, na jejichž základě je možné zrekonstruovat jeho smrt.

Na rekonstrukci Ötziho tváře se podívejte v tomto videu:

Mechy a lišejníky pro zdraví

Jim Dickson, důchodce, ale dříve profesor archeobotaniky na univerzitě ve skotském Glasgow, se rozhodl popsat poslední okamžiky tohoto ledového muže. K ruce mu byly i poznatky forenzní rekonstrukce, které ukazují, jak mohl Ötzi vypadat.

Nejdůležitějším materiálem ale byly právě tisíce úlomků 10druhů mechorostů sebraných z Ötziho oblečení, výstroje, travních rohoží v rokli, kde byl nalezen, i jeho vnitřností. Stejně jako Ötzi, i tyto mechorosty se zachovaly jen díky tomu, že zamrzly v ledovci. Ötzi si je ale zřejmě na místo své smrti donesl a mechy nalezené v jeho střevech nebyly podle vědců pozřeny úmyslně. Podobně tomu je ale i u nálezů jiných neolitických mumií, které byly nalezeny přirozeně mumifikované v bažinách.

Ötzi na útěku před nepřítelem?

Zvláštní je však jeden vědecký názor, který sice tvrdí, že pravěcí lidé rozhodně mechy nekonzumovali, ale používali je na hojení ran anebo k jiným praktickým účelům. Zřejmě i Ötzi měl u sebe záměrně mech Neckera complanata, do něhož si balil jídlo, a jiné z mechů - oba druhy blatouchů - nalezených v jeho útrobách možná použil i na obvaz hluboké rány na ruce.

A právě tato rána dovedla vědce k tomu, že byl zavražděn.

Ötzi zřejmě utrpěl zranění na ruce v boji několik dní před svou smrtí. Proto pak použil bahenní mechy, aby si vyléčil ošklivě pořezanou dlaň a drobné kousky mechu se mu přilepily na zakrvácené prsty, tudíž je pak pozřel. Stejně jako tyto mechy, ani to, co měl Ötzi v žaludku, se nenacházelo na místě, kde byla jeho mumie nalezena.

Ötzi tedy zřejmě putoval vzhůru Schnalstalem, protože utíkal před svými útočníky. Při boji byl již dříve zraněn a hádka možná pokračovala i na vrcholu, kdy byl zezadu zastřelen. Šíp zasáhl hlavní tepnu a Ötzi pravděpodobně během několika minut vykrvácel.

Jiné teorie zase hovoří o tom, že byl na ledovci překvapen. Údajně byl zrelaxovaný a jeho luk nebyl připraven ke střelbě.

Jeho tělo se tak či tak zachovalo v ledu, díky čemuž je z něj dnes jedna z nejstarších a nejlépe zachovaných mumií na Zemi.

Proč a kam Ötzi putoval, se zřejmě nikdy nedozvíme, ale jak se ukazuje, i cenná fauna pomohla odhalit další detaily z posledních dní jediného ledového muže.

