Jak zemřel Ötzi: Vědci zrekonstruovali boj, který předcházel zákeřné vraždě

Ötzi měl na zachovaném těle celkem jednoduchých 61 tetování,

Ledový muž Ötzi, jenž byl náhodou objeven párem na horské vycházce, který jej nejprve zaměňoval s mrtvým horolezcem, se stal senzací. Zcela zachovaná mumie skrytá a zamrazená v ledovci posloužila výzkumu, který mimo jiné odhalil i skutečnou příčinu smrti ledového muže. Nebo alespoň jednu z možných teorií.

Ötzi pravděpodobně žil v době měděné, což by odpovídalo množství měděných předmětů, kteří zde vědci našli. Měď byla v té době používána k tvorbě a výrobě různých nástrojů pro těžbu a kácení stromů, které lidé potřebovali. Ze dřeva pak splétali oděvy, což by podporovalo teorii o Ötziho nedostatečném oblečení. Jiná teorie je ale poněkud brutálnější a hovoří o úkladné vraždě.

Na nové poznatky o Ötzim, které odhalili severoitalští vědci, se podívejte na videu:

Nedostatečný oděv a málo jídla

Ač se skutečnou pravdu hned ještě nedozvíme, spekulace na tomto poli jsou velmi zábavné. Jedna z domněnek hovoří o tom, že ledový muž zemřel v důsledku nízké teploty na ledovci. Jeho oděv byl totiž podle nálezů vyroben převážně z tkaných proužků dřeva. Právě tento materiál mohl způsobit, že děrami mezi jednotlivými proužky pronikal mrazivý vzduch a jeho otevřená kůže, nepřipravená na takové ochlazení, podlehla chladnému počasí.

Na jaře se Ötzi snažil ve vysoké nadmořské výšce nalézt potravu, aby se nasytil, ale nebyl úspěšný. Většina zvířat se pohybovala v teplejším prostředí, protože před zimou utíkala. Ötzi sám nebyl na zimu vybaven, a jeho typické oblečení nedokázalo udržet správný krevní oběh. Kombinace nedostatku potravy a nevhodného oblečení nakonec stála ledového muže život. Navíc si vybral špatné místo pro výstup, a dokonce i špatný cíl, protože na hoře nemohl potřebnou hledanou kořist nalézt.

Místo nálezu Ötziho (značeno červeně)Zdroj: Shutterstock

Úkladná vražda

Jiné teorie zase hovoří o tom, že ledový muž byl nalezen zabalený v kožešinách, takže důvodem jeho smrti nebylo umrznutí. Tělo bylo navíc zakonzervováno ledovcem a větrem a poloha nejstarší evropské mumie nabídla i další možnou interpretaci jeho smrti.

Ukazuje se, že v posledních měsících před smrtí trpěl Ötzi stresem, způsobeným pravděpodobně nedostatkem jídla. Až dosud to odpovídá první teorii, ale teorie jiná vychází z nálezu Ötziho zranění po šípu. Ukázalo se, že když zemřel, měl v levém rameni uvízlý hrot šípu, a kromě něj ještě mnohá další zranění. Antropologové nalezli mozkové poranění, podlitiny, řezy na rukou, zápěstí a hrudníku. Předpokládají proto, že ledový muž po zranění šípem, jež mu rozbilo lopatku a poškodilo cévy, vykrvácel.

Ötzi byl v době smrti asi 45 let starý, měřil přibližně 165 cm a vážil 59 kg.Zdroj: Shutterstock

Nebyl sám

Navíc analýza Dna ukázala, že Ötzi nebyl na místě sám, jelikož se nalezly i stopy krve dalších čtyř osob. To by podpořilo teorii, že ledový muž umřel v boji proti přesile. Své nepřátele také zranil, ale sám svému zranění podlehl. Poloha těla mumie navíc rovněž svědčí o tom, že si chtěl zřejmě sám ulevit od zranění a vytáhnout šíp z těla. K mozkovému poranění naopak zase došlo tak, že buď dostal od někoho ránu do hlavy, nebo spadl z výšky, či dostal kamenem. Žádná z těchto verzí ale nebyla dokázána.

Movie star

Výzkum těla ledového muže ale zdaleka nekončí, proto se můžeme těšit na další objasnění o životě a smrti nejstarší evropské mumie. Ötzi se stal velmi populární a byl o něm dokonce natočen film, jež jeho násilnou smrt popisuje. Celovečerní film, který v Česku běžel pod názvem Muž z ledu, pojednává nejen o jeho smrti, ale i pravděpodobném životě.

