Oumuamua: Podivný mezihvězdný návštěvník opustil Zemi. Dozvíme se někdy pravdu?

Oumuamua

Foto: Profimedia.cz

Bylo 19. října roku 2017. Astronomové na observatoři Haleakala na havajském ostrově Maui očekávali běžný a trochu nudný pracovní den. Najednou se ale na obrazovce počítače, do kterého se přenášela data z dalekohledu Pan-STARRS 1, zjevil objekt doutníkovitého tvaru. A choval se více než podivně.

Původně byl považován za kometu. Tomu ale neodpovídalo odpařování plynů, které neprobíhalo tak, jak je u těchto těles běžné. Následně byl klasifikován jako planetka. Další pozorování ale ukázala, že jde o 400 metrů dlouhý a 35 metrů široký asteroid, točící se kolem své osy.

V době, kdy byl detekován, byl již na cestě z naší Sluneční soustavy. Jeho trajektorie naznačovala, že k nám přiletěl z mezihvězdného prostoru. Stal se tak oficiálně prvním zaznamenaným cizím objektem, jež pochází z jiné galaxie.

Zdroj: Youtube

Vědci ho proto pojmenovali havajským slovem Oumuamua neboli Posel, který přichází z daleka a první. Pohyboval se obrovskou rychlostí okolo 25,5 km/s. Ta se stále zvyšovala. Astronomové ho tak měli možnost pozorovat pouze 11 dnů, než jim zcela zmizel z dohledu.

Oumuamua

To je extrémně krátká doba na to, aby odborníci odhalili jeho původ. Nová studie čínských vědců ale předkládá hypotézu, podle níž jde o mezihvězdnou kometu, kterou roztrhala gravitace jiných vesmírných těles. Proto má zvláštní polodlouhý tvar.

„Myslíme si, že asi před půl miliardou let zasáhl vzdálenou planetu meteorit. Z ní se odlomil kus, jež nyní nazýváme Oumuamua. Tato srážka ho vystřelila k naší Sluneční soustavě," říká Steven Desch, astrofyzik Arizonské univerzity a spoluautor nové studie. Jakmile se těleso přiblížilo ke Slunci, nastal tzv. raketový efekt, tedy, že teplo začalo odpařovat led na jeho povrchu. Z toho důvodu zrychlilo.

Následně se vědci pokusili spočítat, jaké druhy ledu by změnily své skupenství. Zjistil, že Oumuamua je složený převážně z dusíkatého ledovce. Ten například pokrývá povrch Pluta nebo Neptunův měsíc Triton. Objekt do naší Sluneční soustavy vstoupil podle autorů studie již v roce 1995. Od té doby z něj zmizelo 95 % materiálu.

Projekt Lyra a Oumuamua

„Jak se vnější vrstvy odpařovaly, těleso se začalo postupně zplošťovat. Přesně tak, jako ubývá mýdla, když ho otíráte dlaněmi," vysvětluje spoluautor výzkumu Alan Jackson. Potvrdit tuto teorii by mohla pouze sonda, jež by Oumuamua prozkoumala.

Nejdříve by ale musela rychlé těleso dostihnout. Podle odborníků existuje jediné řešení. Přístroj by musel nejdříve dvakrát obletět Zemi, pak Venuši a nakonec Jupiter. Tak by získal dostatečnou hybnost a rychlost jen kolem 18 km/s. Za 26 let by záhadný objekt doběhl. Mise s názvem Projekt Lyra by měla odstartovat v roce 2028.

Zdroj:

www.denik.cz, www.space.com, www.zoom.iprima.cz