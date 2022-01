Sluneční soustavou pluje zvláštní objekt ve tvaru doutníku. Vědci se přou, co je

Tvar kosmického objektu Oumuamua se vymyká normálu.

V roce 2017 zavítal do naší sluneční soustavy cizí objekt neobvyklého tvaru, který mezi astronomy vyvolal bouřlivé diskuze. Našli se i tací, kdo tvrdili, že se možná jedná o mimozemskou kosmickou loď. Po čtyřech letech už máme k dispozici věrohodnější teorie.

Neznámé těleso dostalo název Oumuamua, což v havajském jazyce znamená "Posel z dálky, který přišel jako první". Skutečně jde o první pozorovaný mezihvězdný objekt, jenž naši soustavu navštívil. Proletěl v těsné blízkosti Merkuru a k Zemi se přiblížil na pouhých 24 milionů kilometrů, než zamířil k oběžným drahám Jupiteru a Saturnu. Letos by měl překročit orbitální dráhu Neptunu a posléze naši soustavu opustit, a to směrem k souvězdí Pegase.

Trajektorie a vzhled tělesa se vymyká všem dosud známým vesmírným objektům. Astronomové vyloučili, že by šlo o kometu či asteroid - alespoň v té podobě, jak je známe. Délka objektu byla odhadnuta na zhruba 400 metrů, zatímco na šířku Oumuamua neměří více než 35 metrů.

Podivně osekaná kometa

"Poměr dlouhé a krátké osy se zdá být větší než deset ku jedné," uvedla astronomka Yun Zhang z observatoře ve francouzském Nice. "Protáhlý tvar je překvapivý, ale může být vysvětlen změnou síly materiálu během průletu v blízkosti jiného, mnohem většího tělesa," dodala vědkyně, podle které mohlo jít původně o kometu, která byla deformována působením gravitace své mateřské hvězdy.

Je nicméně zvláštní, že podobných útvarů ve vesmíru nevídáme více, ačkoli Yun Zhang jejich existenci předpokládá - jsou jen velmi vzdálené. Opět se ale naskýtá další otázka: proč zrovna Oumuamua doletěla až k našemu Slunci?

Astronom Avi Loeb nenachází jiné vysvětlení, než že se jedná o pozůstatek uměle vytvořené kosmické lodi. To ovšem většina vědců připustit nehodlá.

Grafické znázornění objektu i jeho nezvyklé trajektorie přináší následující anglické video:

Dusíkatý ledovec?

Nejpravděpodobnější teorii vypracoval astrofyzik z Arizonské univerzity Steven Desch. Doutníkovitý útvar podle něj pochází z planetky pokryté dusíkatým ledovcem, jaký se nachází například na povrchu našeho Pluta. Planetka byla nejspíš zasažena jiným kosmickým tělesem, které kus ledovce "odštíplo" a vystřelilo do vesmíru. To by vysvětlovalo velkou rychlost, jakou se Oumuamua řítí, přestože od jeho vystřelení z mateřské planety uběhlo už půl miliardy let.

Útvar byl podle Desche původně mnohem větší a hmotnější, avšak po přiblížení k horkému Slunci vrstvy zmrzlého dusíku postupně ztratil, až z něj zbyl jen zbyteček dlouhý několik set metrů.

V současné době již není možné objekt studovat, neboť se Zemi vzdálil a je příliš malý na to, aby ho naše technologie zachytily. Astronomové nicméně předpokládají, že zdaleka nešlo o posledního návštěvníka tohoto typu, který do sluneční soustavy zavítal. Pokud jsme jeho podstatu neodhalili s určitostí nyní, určitě jí prý porozumíme příště.

