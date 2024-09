Externí autor 9. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ovesné vločky patří k nejzdravějším snídaním, které si můžete připravit ve spoustě různých variací. A doporučují je i nutriční specialisté. Jenže nejsou vločky jako vločky. Přečtěte si, kterým se zcela vyhnout a na které si dát pozor, když máte zdravotní problém.

Ovesné vločky tvoří nejoblíbenější zdroj komplexních sacharidů, vlákniny a dalších, zdraví prospěšných látek. Mají lehce oříškovou chuť a nekonečné možnosti využití. Hodí se do slané i sladké kuchyně, můžete je rozmixovat na mouku a také jsou vhodné, když chcete hubnout.

Nejsou vločky jako vločky

Z ovsa můžete jíst ovesné kroupy. Jenže ty se dlouho vaří, což je důvod, proč většina lidí dává přednost válcovanému, drcenému nebo řezanému ovsu, ze kterého tak vznikají ovesné vločky, jejichž vaření trvá podstatně kratší dobu.

Existují ovesné vločky, tzv. jumbo nebo old fashioned. To jsou hruběji zpracované vločky, které mají nízký glykemický index, což je důležitá informace pro všechny, kteří se léčí s cukrovkou. Jenom musíte počítat s tím, že jsou větší, takže se déle vaří. Hodí se do mysli, různých tyčinek nebo do pečiva.

Horské ovesné vločky se při výrobě zpracovávají na drobnější a tenčí kousky. Jsou ideální pro všechny, kteří chtějí jíst zdravě a přitom nemají tolik času. Tyhle vločky jsou totiž uvařené v podstatě během chvilky.

Vloček se nemusíte vzdávat ani ve chvíli, kdy držíte bezlepkovou dietu. Stačí si vybrat bezlepkovou variantu, která je vhodná i pro celiaky nebo lidi s intolerancí lepku.

Pozor na nejhorší snídani

Vyhovují vám instantní cereálie? Hlavně proto, že je stačí zalít horkou vodou nebo mlékem a máte snídani hotovou? Pak ale musíte počítat s tím, že instantní vločky jsou více zpracované než předcházející, takže mají vyšší glykemický index. Proto nejsou vhodné pro všechny kteří bojují krevním cukrem nebo již s cukrovkou. Navíc se při jejich pravidelné konzumaci ošidíte o vitamíny a minerální látky, o které během zpracování zčásti přicházejí. Jedny z nejhorších jsou instantní rýžové a kukuřičné kaše.

Instantní ovesné vločky ale nejsou zas až tak špatné. Jak už jsme zmínili, hodí se zejména pro lidi, které trápí žaludeční potíže. Jsou totiž mnohem lépe stravitelné. Na jednu věc je ale třeba důkladně pamatovat. Ať už si dáte vločky jakékoliv, vždy byste se měli vyhnout přidání sladké vložky typu džem, sirup, čokoládový nebo jiný sladký krém. V tu chvíli se totiž z nutričně vyvážené a zdravé snídaně stává kalorická bomba, která vám sice rychle dodá energii, ale ta stejnou rychlostí vyvane, takže za chvíli budete mít opět hlad.

Daleko lepší bude, pokud ke kaši přidáte trochu lesního ovoce, kousek nepřezrálého banánu, lžičku kvalitního kakaa a zasypete hrstkou oříšků.

Co byste měli vědět o ovesných vločkách

Existuje studie vědců z Británie a Nizozemska, která potvrzuje, že lidé konzumující stravu s vysokým obsahem vlákniny mají nižší riziko kolorektálního karcinomu a každých dalších 10 g vlákniny ve stravě snižuje riziko tohoto karcinomu o 10 %. Vzhledem k tomu, že se této studie zúčastnily téměř dva miliony lidí, jsou výsledky poměrně relevantní.

Co byste také měli vědět je fakt, že ovesné vločky napomáhají detoxikaci organismu, snižují záněty a zlepšují imunitu. Kromě toho obsahují melatonin, který, jak známo, zlepšuje kvalitu spánku. Rovněž jsou plné antioxidantů. Ty fungují jako ochrana buněk před volnými radikály, jež zvyšují riziko rakoviny a srdečních onemocnění.

Zdroje: www.ochutnejorech.cz, aktin.cz, gymbeam.cz, gaoviet.cz