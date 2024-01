V rychlém životním tempu, ve kterém většina z nás žije a ve kterém je vzácností najít si čas na odpočinek a upřednostnit své zdraví, se vyvážená pestrá strava stává zásadní alternativou. Zdánlivě nevinný akt výběru ovoce k snídani však nemusí být tak bezpečný, jak jsme si dosud mysleli.

Záludnost banánů

Představte si typickou domácí snídani – pro někoho je to pouhé zakousnutí namazaného chleba při odvádění dětí do školy, pro jiného klidná chvilka vychutnávání si šálku kávy. Ať už ale začínáme den jakkoli, je nezbytné zamyslet se nad tím, co a proč konzumujeme. Překvapivě ani zdánlivě neškodný banán nemusí být kvůli vysokému obsahu sacharidů ideální volbou k snídani.

Banány jsou sice bezpochyby zdravým ovocem, jejich vysoký obsah sacharidů však může – zejmnéna poránu – zhušťovat krev. Děje se tak proto, že naše tělo není v ranních hodinách dostatečně hydratované.

Zvýšená viskozita krve zpomaluje krevní oběh, což může vést k závažnějším zdravotním problémům. Někteří lidé mohou mít navíc po konzumaci banánů problémy s plynatostí, zejména pokud je konzumují na lačný žaludek.

Rychlá konzumace velkého množství sacharidů poskytuje okamžitou energii, která se však rychle vyčerpá. To vede k následnému poklesu vitality, pocitu únavy a hladu krátce po snídani. Proto se doporučuje volit na snídani pokrmy s dostatečným množstvím bílkovin, které zabraňují poklesu energie a poskytují tělu palivo.

Bohaté na draslík

Kromě toho, že jsou banány především zdrojem jednoduchých cukrů, jsou díky vysokému obsahu draslíku přirozeným antidepresivem a působí jako přírodní sedativum. Toto ovoce bohaté na draslík je však lepší konzumovat později během dne.

Proč se konzumace banánů poránu nedoporučuje:

Zdroj: Youtube

Odložením konzumace banánů na později tak jednoznačně prospějeme svému tělu. Banány jako takové díky obsahu vlákniny prospívají trávení a díky přítomnosti probiotik podporují růst prospěšných střevních bakterií. To z nich činí vynikající volbu pro osoby se střevními záněty.

Vláknina a draslík v přiměřeném množství pozitivně přispívají ke správné funkci lidského organismu. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo problémům s ledvinami v důsledku nadměrného příjmu draslíku. Při umírněné konzumaci banány nabízejí množství zdraví prospěšných látek a podporují kardiovaskulární a nervový systém.

Banány jsou bezesporu výživným ovocem, které dodává tělu energii, vlákninu a důležité látky. Abychom plně využili jejich výhod a zároveň se vyhnuli možným nástrahám, je rozumné nedělat z nich první jídlo dne. Zařazením této malé změny si můžeme užívat mnoha zdravotních výhod, které banány nabízejí.

Zdroje: pharmeasy.in, www.medicinenet.com, www.bhf.org.uk