Pokud jde o ovoce, může se zdát, že otázka, které z nich je nejzdravější, se podobá úvahám o nejlepším cvičení pro vaše svaly. Ani zde neexistuje špatná volba. Přesto i zde platí, že některé druhy ovoce jsou lepší než ostatní. Zejména pro muže.

Muži a ovoce

Ve světě, kde příjem zdravé stravy hraje důležitou roli, se rozeznání nutriční nadřazenosti některých druhů ovoce nad jinými stává zásadním. Zejména pak pro muže, kterým určité druhy ovoce dodávají sílu.

Doktorka Lisa McAnultyová, významná profesorka výživy na Appalačské státní univerzitě, vnáší do této problematiky světlo. „V závislosti na tom, jaké vlastnosti člověk u ovoce hledá – zda je to vyšší obsah vlákniny, více vitaminů, jako je vitamin C, nebo více minerálních látek, jako je draslík – může být jedno ovoce nutričně lepší než jiné,“ uvádí.

Vyvraťme však mýtus o nutriční hierarchii mezi ovocem – všechny druhy ovoce jsou ze své podstaty prospěšné. Každé ovoce je plné důležitých vitamínů, minerálů, antioxidantů bojujících proti nemocem a vlákniny, a je tak zdrojem výživných a tělu prosperujících látek.

Přesto je zásadní, aby muži, kteří cvičí a záleží jim na jejich kondici, i u výběru ovoce přemýšleli, jaké zvolí. Důležitost konzumace ovoce tedy nelze podceňovat. Zejména s ohledem na to, že podle údajů Centra pro kontrolu nemocí pouze 12 % dospělých mužů splňuje doporučenou denní dávku ovoce a zeleniny.

V úsilí o optimální zdraví je klíčová pestrost. Pokud jde o vlákninu, rozhodně je dobré konzumovat maliny. Jeden šálek obsahuje přibližně 8 gramů vlákniny. Na vlákninu jsou bohatá i jablka a ne nadarmo se říká, že člověk by měl konzumovat alespoň jedno jablíčko denně.

Pokud mužům záleží na tom, aby měli sílu a byli plní života, rozhodně by měli do svého jídelníčku zařadit mučenku. V jednom šálku je přibližně 5 gramů bílkovin. Se silou souvisí také pevnost kostí. Zde hrají klíčovou roli datle. Ty jsou bohatým zdrojem vápníku a také hořčíku, ten je důležitou prevencí svalových křečí.

Nutné pro zdraví

Klíčovým zdrojem železa je kaki. Dalším pro muže prospěšným ovocem jsou ostružiny.

Potraviny, které zlepšují zdraví mužů:

Zdroj: Youtube

Ty jsou zdrojem zinku a vitaminu C. Muži by neměli zapomínat ani klementinky, které jsou výborným zdrojem folátů a vitaminu B9. Granátová jablka pak zvyšují hladinu testosteronu, a jsou proto symbolem plodnosti.

Jejich konzumací pročištíte krevní oběh, podpoříte mozkové funkce a chráníte své tělo proti rakovině prostaty a tlustého střeva. Nicméně je nutné si uvědomit, že podstata konzumace ovoce přesahuje pouhý příjem živin.

Ovoce je chutnou svačinkou a zdrojem přírodního cukru. Pokud je cukr vaším strašákem, nebojte. Je velký rozdíl mezi přirozenými ovocnými cukry a přidanými cukry obsaženými ve zpracovaných potravinách.

Vláknina obsažená v ovoci navíc zabraňuje prudkému zvýšení hladiny glykémie v krvi. Konzumace ovoce vám tedy kromě živin a vitamínů dodá konzistentní příjem energie, což zdůrazňuje celkový přínos konzumace ovoce pro naše zdraví.

Ovoce má neocenitelné zdravotní benefity, díky nimž je nepostradatelné na každé cestě za hubnutím, dostatkem síly a dlouhotrvající vitalitou. Ačkoliv neexistuje „špatné“ ovoce, některé ovoce má pro jídelníček muže svou vlastní jedinečnou výživovou hodnotu.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.healthline.com, www.hsph.harvard.edu