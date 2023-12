Pro ty, kteří se snaží přibrat na váze nebo budovat svalovou hmotu, ovoce nepředstavuje komplikaci. Horší je to pro hubnoucí, pro které je ovoce poměrně velkou výzvou. Jaké ovoce během redukce hmotnosti smíme, kterému bychom se naopak rozhodně měli vyhnout?

Zákeřné ovoce

Přestože je ovoce vítaným zdrojem důležitých vitaminů, je také zdrojem velkého množství cukru. Pokud ho tedy konzumujete nadbytek, je potřeba zbystřit. Zejména pokud se snažíte zhubnout. Nejkaloričtějším ovocem jsou banány.

Ačkoliv jsou zdrojem bohatým na vitamin D a draslíku, obsahují velké množství sacharidů. Banány jsou tedy kaloricky bohatým pokrmem, který se pro hubnoucí příliš nedoporučuje. Nebo alespoň ne ve velkém množství.

Středně velký banán obsahuje přibližně 400 KJ. Pokud si jej dopřejete samotný, ani během diety si neublížíte. Problém nastává ve chvíli, kdy banán zvolíme jako svačinku spolu s jogurtem, oříšky a medem. To se pak z tohoto obyčejného pokrmu stává poměrně kalorická bomba.

Přesto není potřeba si banány odpírat. Vše je o množství. Banány jsou zdrojem mnoha výživných látek. Zejména zelené banány mají vysoký obsah rezistentního škrobu, který podporuje lepší zdraví střev.

Dalším ovocem, které je nutné během diety hlídat, je avokádo. Jde o chutnou a nutričně bohatou potravinu, která ale obsahuje vysoký podíl kalorií a zdravých tuků. Kromě toho je avokádo bohaté na draslík a vitaminy K, C, B5 a B6. Jeho všestrannost umožňuje různé kulinářské využití, od polévek a salátů až po pomazánky a sladká smoothie.

Kokos je známý svými zdraví prospěšnými účinky a je všestranným ovocem s vysokým obsahem tuků a středním obsahem sacharidů. Drcený kokos, který je plný důležitých minerálů, jako je fosfor a měď, můžete nasypat do ovocných salátů, přidat do smažených pokrmů nebo přimíchat do polévek a koktejlů a zvýšit tak nutriční hodnotu jídla.

Co tedy jíst?

Dopřejte si mango. Toto ovoce je bohaté na měď, vitaminy skupiny B a vitaminy A a E. Vychutnat si ho můžete samotné nebo ho přidat do koktejlů a salátů. Navíc pomáhá při hubnutí. Pokud jej zařadíte jako dopolední svačinku a nepřekročíte množství 100 gramů čerstvého ovoce na porci, chybu neuděláte.

Sušené ovoce je i přes svou malou velikost energeticky vydatnou a nutričně bohatou potravinou. Doporučuje se konzumovat ho s mírou. V porovnání s čerstvým ovocem vyniká delší trvanlivostí. Datle, sušené švestky, meruňky, fíky a rozinky jsou vynikající volbou pro ty, kteří hledají zdravý způsob slazení pokrmů či výživnou svačinku. Pro hubnoucí se doporučuje jen velmi malé množství.

Přesto nezoufejte. Pokud se právě nacházíte v dietě, ovoce se rozhodně nemusíte vzdávat, Vše je o množství. Pokud ale hledáte ovoce, kterého můžete sníst dostatek a mít jistotu, že vaše váha se nehne ani o píď, volte ananas.

Ananas je dokonce považovaný za spalovače přebytečných tuků. Důvodem jsou enzymy, v něm obsažené, které brání ukládání tuku v našem organismu. Kromě toho je ananas skvělým zdrojem vitaminů A, B, C a E, minerálů a důležitých stopových prvků. 100 g ananasu obsahuje pouhých 210 kJ.

