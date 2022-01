V Oxfordu objevili kostry zvrhlých jeptišek. Středověký klášter byl plný hříchu

Pro některé jeptišky a kněze celibát nic neznamenal.

Foto: Profimedia

Víte, které převorství se v Británii těšilo nejhorší pověsti? Prostopášné jeptišky benediktýnky vedly život, který by pobuřoval i u obyčejných ženských. Se smilněním i krádežemi si jeptišky nedělaly hlavu. A to celé pod vedením zlé a neméně hříšné převorky.

Nálezy na hřibově v Oxfordshire

Oxfordský hřbitov vydal množství kosterních pozůstatků, jejichž nalezení bylo pro archeology velkým svátkem. Mezi 35 ženami, 28 muži a dalšími 29 neidentifikovanými nalezli archeologové i ty, díky nimž bylo převorství v Littlemore nechvalně proslulé. Jeptišky byly svou špatnou pověstí a příšerným chováním známé natolik, že jim bylo odebráno převorství a jejich představená byla předčasně poslána do penze. Elegantní řešení pro nestydaté jeptišky budí ještě dnes pohoršení i úsměv.

O zvrhlých či prostopášných jeptiškách se vědělo už dříve a místní archivy zmiňují i mnohé detaily. Archeologové proto velmi bedlivě prozkoumali všech 92 kosterních pozůstatků, doufaje, že mezi nimi najdou i jeptišky, díky nimž se stalo převorství cílem klevet. Na hřibově nalezli několik koster, které směřovaly tváří dolů, což bylo považováno za polohou těch zemřelých, jež by se měli kát. Byla zde objevena i kamenná rakev asi pětačtyřicetileté převorky.

Kardinál Wolsey klášter nakonec zrušil.Zdroj: S. Strong / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/licenses/public-domain

Jeptišky z Littlemore u Oxfordu

Představená benediktinského kláštera v Littlemore u obce Sandford byla v roce 1517 pod drobnohledem církve, právě díky tomu, co se šuškalo. Jménem biskupa navštívil jeptišky Edmund Horde, který měl zjistit, co se skutečně děje. A nebylo toho málo.

Přišlo se na to, že převorka Katherine Wellsová zpronevěřila majetek, který zastavila, aby získala peníze. To vedlo k tomu, že jeptišky neměly co jíst, ale to nebylo zdaleka nejhorší. Trestala ostatní jeptišky, zamykala je za sebemenší kritiku svojí osoby na popraviště a nebála se ani fyzických trestů.

Ještě pikantnější je důvod, proč potřebovala peníze. Ty posoužily na výchovu její vlastní dcery, kterou měla s knězem Richardem Hewesem z Kentu. Jenže ten prý nebyl jediným mužem, který navštěvoval převorství, kde se pilo a špásovalo i několik dní v kuse. A také nejen Katherine otěhotněla. I jiná jeptiška měla dítě, tentokrát však ještě nemluvně, jehož otec byl ženatý muž z Oxfordu.

Konec hříšných jeptišek z Oxfordu

I po vyšetřování převorka zůstala dočasně ve funkci. Byla takříkajíc v podmínce. Horde, biskup ani kardinál ještě netušili, co si počít. Horde znovu klášter navštívil, ale zpytující se převorku nenašel. Dozvěděl se o fyzickém napadení jedné z jeptišek. Převorka se bránila a tvrdila, že přistihla dotyčnou s chlapci ze sousedství, a tak ji uvrhla na pranýř. Několik dalších benediktýnek ji však osvobodilo. Pranýř jeptišky spálily a utekly oknem, aby se několik týdnů skrývaly u známých v okolí.

To už bylo příliš i pro kardinála Wolseyho a převorství uzavřel. O detailech konce kláštera se bohužel zápisy nedochovaly. Objekt se stal zemědělskou usedlostí a chátral tak, že se do dneška zachovala jen jedna poslední budova.

Poslední stojící budova z kláštera Littlemore.Zdroj: Steve Daniels / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

Zdroje: en.wikipedia.org, www.ancient-origins.net