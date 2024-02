Na negativní dopady změny klimatu upozorňují vědci již několik desetiletí. Jejich výpočty totiž naznačují, že za méně než 200 let se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zvýšila o 50 %. Je tedy na hodnotách, které lidstvo ještě nezažilo. Na co se budeme muset připravit?

Oxid uhličitý je plyn, jenž se přirozeně vyskytuje při sopečných erupcích, požárech a lidském dýchání. Je známý jako tzv. skleníkový, kdy spolu s metanem, oxidem dusným, ozónem a vodní parou absorbuje sluneční energii a zachycuje teplo v zemské atmosféře, čímž vytváří klima ideální pro život.

Bez této plynné pokličky by byla průměrná teplota Země -18 °C. Svět by tak byl pokrytý ledem a vypadal by zcela jinak, než jak ho známe.

Pokud jsou koncentrace všech plynů v rovnováze, skleníkový efekt je velmi užitečná věc. V opačném případě ale nastává problém - globální oteplování.

Oxid uhličitý

Přibližně do 18. století se skleníkový efekt reguloval sám. CO 2 přirozeně vznikal a zanikal. Pak ale přišla průmyslová revoluce. Spalování fosilních paliv, výroba cementu a odlesňování mají od té doby za následek, že jeho hodnoty vzrostly o padesát procent.

Koncentrace oxidu uhličitého nad našimi hlavami tak dosahuje množství, jež za celou dobu existence lidstva zatím nemělo obdoby. Zjistila to studie týmu osmdesáti výzkumníků ze 16 krajin, kteří během sedmi let analyzovali data o složení atmosféry v minulosti.

close info Reconstruction from ice cores. Credit: NOAA zoom_in Nárůst CO2

Zaměřili se nejen na informace získané z vrtů do ledovců a ledovcových příkrovů, ale také se podívali na chemické složení starých listů, minerálů a planktonu, čímž zjistili množství atmosférického uhlíku v daném okamžiku.

Odborníci odhalili, že před 2,5 miliony lety byla hodnota oxidu uhličitého v atmosféře na úrovni 270 až 280 ppm. Tato koncentrace se udržela i v době příchodu moderního člověka před 200 tisíci lety a přetrvala až do konce 17. století.

Nyní je v ovzduší 420 ppm CO 2 . Takového čísla dosahoval plyn před 30 až 40 miliony lety. Tedy v době, kdy na Antarktidě nebyl žádný led, v lesích rostly dvoumetrové přesličky a pod nimi odpočíval obrovský hmyz.

Budoucnost lidstva

Podle studie lidé od konce 17. století vypustili do ovzduší odhadem 1,5 bilionu tun CO 2 navíc. Přispěli tak k oteplení planety o 1,2 stupně Celsia.

„To, co děláme, je nepřirozené,” říká hlavní autor studie Baerbel Hoenisch z Columbia Climate School's Lamont-Doherty Earth Observatory. „Důsledky navíc přetrvají nejméně 50 tisíc let.”

Naši potomci tak budou bojovat s extrémními výkyvy počasí, zahrnující vlny veder a sucha, střídající se s prudkými srážkami, záplavami a tropickými bouřemi. Zároveň hrozí tání ledovců, vzestup hladiny moří, ztráta biodiverzity, omezený přístup k potravě a šíření nemocí.

Zdroj: Youtube

V případě, že by teploty vzrostly natolik, že by na planetě panovaly 31stupňová vedra se 100procentní vlhkostí nebo teploty kolem 38 stupňů Celsia s vlhkostí 60 procent, lidský organismus by tuto zátěž, podle výzkumu odborníků z Pensylvánské státní univerzity, nemusel přežít.

Zdroje: www.moretrees.eco, www.climate.nasa.gov, www.phys.org, www.sciencealert.com