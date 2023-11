Přemýšleli jste někdy o tom, jak by tváře z historických pláten vypadaly v současném světě, kde vládne umělá inteligence? Brazilský umělec Hidreley Diao využil AI, mobilní aplikace a kouzelný Photoshop, aby některým historickým postavám vdechl život a představil je, jak kráčejí naší realitou.

Portrétování, řemeslo s kořeny sahajícími až do období mladého paleolitu, bylo v historii mocným vyjadřovacím prostředkem. Od idealizovaných vyobrazení středověkých královen až po renesanční vznik reálných fyziognomických rysů se portrét vyvíjel jako prostředek sebeprezentace a politické propagandy.

Jak kdo vypadá?

Hidreley Diao, inspirován touhou odhalit moderní inkarnace historických osobností, použil FaceApp, Gradient a Remini, tři mobilní aplikace pro úpravu fotografií poháněné umělou inteligencí, spolu se stále univerzálním Photoshopem. Pečlivý proces zahrnoval vyhledávání tváří podobných tvářím historických osobností ve fotobankách a následné složité porovnávání obličejových rysů.

Na některé oživlé osobnosti historie od tohoto brazilského umělce se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Diao se zaměřil na charakteristické rysy tváře každé z osobností a poté je adaptoval na moderní dobu. Z Julia Caesara je úspěšný pohledný byznysmen, Jindřich VIII. vypadá jako dobře živený muž s krátkým sestřihem a upraveným vousem, Leonardo da Vinci nám zase připomíná dobrosrdečného postaršího muže s jiskrou v oku. Na Janě z Arku si všimneme výrazných velkých očí a alabastrové pleti. Okouzlí nás i sympatický Hadrian anebo velmi svůdný pohled sexy Antinoa z Itaky, kterého známe z Homérovy Odyssey. Marie I. Tudorovna nás očaruje moderním zrzavým mikádem a George Washington si s námi přiťukne virtuální sklenkou bílého vína. Musíme se držet, abychom nepodlehli kouzlu šarmantního Isaaka Newtona, ale naopak Johann Sebastian Bach vypadá jako z minulého režimu…, což se nedá říct o Beethovenovi, který by jistě zamotal hlavu nejedená youtuberce. Sympaťák novodobý Michelangelo pak zcela převálcuje v naší AI hře krásy moderní podobu Hercula a respekt v nás vzbudí Marcus Aurelius i Bear Bull, Kyaiyi-stamik neboli Medvědí býk, známý i jako Sótai-na', Dešťový náčelník. Líbí se vám, jak by vypadali dnes?

Da Vinci coby chlápek od vedle

Z Julia Caesara se vyklubal prosperující obchodník, Leonardo da Vinci si oblékl pruhovanou košili připomínající chlápka odvedle a Marie I. Tudorovna se pyšní moderním mikádem. Diaovým cílem nebylo pouze přesadit historické postavy do současnosti, ale vytvořit jejich realistické zobrazení, zachytit jejich podstatu a zároveň zvážit, jak by mohly vypadat dnes.

Když se ponoříte do Diaovy galerie, George Washington, Vincent Van Gogh a Napoleon Bonaparte ožijí způsobem, který jako by vystihoval samotnou podstatu jejich duší. Umělec nejenže oživuje tváře historických postav, ale pouští se i do rekonstrukce tváří soch, animovaných hrdinů, a dokonce i oblíbených kreslených postaviček.

close info Hidreley Diao, YouTube, CC 2,5 zoom_in George Washington

Nejen historie: Ožívají i animované postavy

Výprava do světa kreslených postaviček nabízí rozkošný zvrat a odhaluje Neda Flanderse, Rapunzel, Moanu a Petra Pana v jejich polidštěných podobách. Diao svým inovativním přístupem prolíná minulost a současnost a vytváří most mezi uměleckou tvorbou minulých let a dnešní vizualizací založenou na technologiích.

Od Julia Caesara v současné póze až po George Washingtona smějícího se nuancím moderního života – Diaova práce nabízí podmanivý pohled do alternativní reality, kde mezi námi chodí historičtí velikáni. Toto nápadité zkoumání, v němž se mísí tahy starověkých portrétů se zázraky umělé inteligence, vzbuzuje nejen zvědavost milovníků historie, ale také podněcuje konverzaci o nadčasových tvářích, které utvářely naše vyprávění.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, 80.lv, www.youtube.com