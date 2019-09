Žena Pabla Escobara promluvila o vynuceném manželství, znásilnění a potratu

Dvě jména, jedna žena. Ať už ji znáte jako Victorii Eugenii Henao, nebo Maríi Isabelu Santos, pořád jde o jedinou manželku mrtvého drogového barona Pablo Escobara. 17 let dlouhé manželství s nejobávanějším mužem Jižní Ameriky 70. a 80. let se rozhodla otevřít všem, kteří se domnívali, že byl Escobar zlý člověk, ale zároveň milující otec a partner.

Popularita drogového lorda narostla s příchodem seriálu Narcos, kde Escobara excelentně ztvárnil Wagner Moura. Příběh kokainové krále upoutal celý svět a potlačené vzpomínky na nejděsivější období v dějinách Kolumbie se znovu vydraly na povrch. Victorie Eugenie Henao napsala knihu o soužití s mužem, kterého si byla nucena vzít, když jí bylo pouhých 15 let. Tam ale příběh nezačíná.

Nejdříve přišlo znásilnění.

První objetí a polibek skončilo otěhotněním

Kniha My Life and My Jail with Pablo Escobar (volně přeloženo Můj život a mé vězení s Pablo Escobarem) je nejopravdovější verzí příběhu Pablo Escobara, napsala ho jeho žena Victoria Eugenie Henao a není to příjemné čtení.



Bylo jí čtrnáct, když se s Pablem seznámila. Escobar byl o jedenáct let starší. A bylo to po jeho prvním "objetí a polibku", kdy pocítila paralyzující strach.



,,Nebyla jsem na to připravená, ale necítila jsem vůči němu zášť, protože jsem nevěděla, co ten intimní a intenzivní kontakt vlastně znamená," řekla.

Potrat na odlehlé klinice

Po třech týdnech se začala cítit "divně", ale v tak mladém věku ji nenapadlo, že by mohla být těhotná. O pár dní později se jí Escobar zeptal, jak se cítí, a poslal ji do "ženského domu" v odlehlé části Medellinu.



,,Téměř okamžitě po příchodu mě přivítala postarší žena, řekla mi, ať si lehnu na lehátko a nastrkala do mé dělohy několik hadiček, takové, co se s kanylou vpichují do žil, a řekla, že poslouží jako prevence."



,,Proti čemu, zeptala jsem se jí, a ona mi odpověděla, že proti těhotenství. Poté mě instruovala, ať jsem velice opatrná a hadičky si vyndám, až začnu krvácet."

Tabu, o němž nesměla nikomu říct

Henao přiznala, že ženu nepochopila, ale odkývala jí to. Escobar ji posléze odvezl domů a řekl jí, ať se řídí danými instrukcemi a informuje ho o svém stavu.



,,Následující dny jsem s těmi divnými hadičkami uvnitř mě spala a chodila do školy, aby moje matka nepojala jakékoliv podezření. Bolelo to, ale nemohla jsem nikomu nic říct. Modlila jsem se k Bohu, aby byl brzo konec." Potrat byl v Kolumbii až do 70. let tabu a v očích církve "neodpustitelný hřích". Henao, jakožto věřící, o svém potratu a sexuálním životě dlouhé roky nikomu neřekla.



Až o mnoho let později a po mnoha hodinách strávených na terapii se zmohla o tom promluvit. Henao vysvětluje, že v Kolumbii se sexuální akt může označit za znásilnění ve chvíli, kdy je mezi obětí a násilníkem rozdíl pěti let. Henao a Escobar byli od sebe celých jednáct.

Na spoustu otázek dosud nenašla odpověď

O znásilnění a potratu nakonec řekla i svým dětem, dceři Manuele a synovi Sebastiánovi. Manuelina reakce byla podle Henao velmi intenzivní.



,,Ptala se mě na spoustu otázek, na které jsem neznala odpověď, proč to Pablo udělal a proč mě nevaroval před riziky potratu za těchto podmínek. Pablovo zachování jí přišlo o to horší, protože mohlo ohrozit moje zdraví a ovlivnit schopnosti mít další děti."





Escobar byl zabit policií 2. prosince 1993 při přestřelce v Medellinu poté, co odhalili tajný úkryt, kde se schovával před spravedlností.

