Nejhorší letecká katastrofa ČSA:bratislavská tragédie dodnes není zcela vyřešena

Dvacátého osmého července 1976 došlo k nejtragičtější letecké nehodě ČSA na území tehdejšího Československa, když pádem do rekreační vodní nádrže Zlaté piesky u Bratislavy skončil let stroje Il-18. Zahynulo 76 osob, údaje o počtu přeživších se dodnes liší.

Letecké katastrofy téměř vždy přicházejí nečekaně, doslova z čistého nebe. Když přesně před 40 lety – 28. července 1976 – startoval v 8.52 hodin z pražského ruzyňského letiště čtyřmotorový turbovrtulový letoun Iljušin Il-18B na pravidelné vnitrostátní lince do Bratislavy, všechno se zdálo být v nejlepším pořádku. Třiačtyřicet minut letu, vlastně až téměř k Bratislavě, probíhalo naprosto normálně.

Pochybnosti mohl vzbuzovat snad jen fakt, že na palubě mezi 79 cestujícími (69 platících, 4 zaměstnanci ČSA, čtyřčlenná posádka a 2 palubní průvodčí) byl mechanik, který měl za úkol pozorovat signálku u motoru číslo 4. V předvečer osudného letu se totiž letoun vrátil z lybijského Tripolisu a posádka si stěžovala, že signálka problikává chybně. V Praze se však závadu nepodařilo potvrdit.

Tragédie se však, jak už to bývá, přiblížila odjinud. Nejprve letadlo nedostalo včas povolení k zahájení klesání. Potom kapitán, místo aby začal klesat kroužením, zvolil riskantní strmý sestup. Následkem intenzivního brzdění se automaticky vypnul 3. motor a mechanik, místo aby jeho ovladač vrátil do vypnuté polohy, omylem vypnul 4. motor. Stroj tak byl poháněn jen dvěma motory na levé straně a samovolně se stáčel doprava.

Velmi nízko letící letadlo minulo řídící věž a začalo opakovat okruh. V tom se posádka dopustila poslední chyby – pokusila se nahodit motor číslo 4. Tím však Iljušin ještě víc ztratil rychlost a výšku. Prudce začal zatáčet doprava a v 9.37 hodin dopadl do jezera v rekreačním areálu Zlaté piesky.

Tutlaná tragédie

Nárazem do vodní hladiny se oddělila křídla a trup se rozlomil na dvě části, přičemž přední část klesla ke dnu a zadní plavala.

O tom, co se dělo dál, dodnes existuje několik verzí. Tehdejší komunistický režim totiž na informace o havárii uvalil embargo. A přístup na oblíbené bratislavské koupaliště byl zakázaný ještě v roce 1979, protože do vody uniklo zhruba 6,5 tuny leteckého benzinu.

Podle některých informací se z trosek letadla podařilo uniknout až šesti přeživším pasažérům, podle jiných čtyřem, jiné zdroje mluví o pěti lidech. Každopádně nehodu nakonec přežily jen tři osoby, dva Češi a jeden Francouz. Ostatních 76 lidí zahynulo.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se objevily informace, že letadlo údajně kvůli poruše žádalo o přistání na letišti v Brně, bylo však kvůli příletu vietnamské delegace odmítnuto. Snahu o nouzové přistání ve Vídni pak prý zase naše úřady zamítly z ideologických důvodů.

Tyto verze jsou ovšem krajně nepravděpodobné a vznikly zřejmě v důsledku přehnané snahy normalizačního režimu o marginalizaci tragédie. Dlouho se například tajil fakt, že většina cestujících se utopila.

Bratislavská tragédie každopádně ukončila černé letecké desetiletí v historii naší země i společnosti ČSA. Od té doby se tuzemsku i našemu národnímu leteckému dopravci velké tragédie zaplaťpánbu vyhýbají.

Přehled největších leteckých katastrof naší historie:

18. 1. 1956

U slovenského Popradu havaroval letoun DC-3/C společnosti ČSA, zahynulo 22 cestujících, 4 se zachránili.

24. 11. 1966

U Bratislavy havaroval bulharský letoun Il-14M, zahynulo všech 82 cestujících.

26. 1. 1972

U Srbské Kamenice v severních Čechách havarovalo jugoslávské letadlo DC-9. Zahynulo 24 cestujících, jediná osoba – letuška – se zachránila.

19. 2. 1973

Na pražském letišti v Ruzyni havaroval sovětský letoun Tupolev 154, zemřelo všech 66 cestujících.

20. 8. 1975

Nedaleko syrského Damašku narazil v noci do terénu stroj Il-62 společnosti ČSA. O život přišlo 126 osob, jde o dosud největší letecké neštěstí ČSA.

30. 10. 1975

V pražském Suchdole havarovalo jugoslávské letadlo DC-9, zemřelo 75 cestujících, 45 bylo zachráněno.

21. 10. 1981

Na letišti v pražské Ruzyni havarovalo letadlo Tupolev-154B maďarské společnosti Malév. Nikdo nezemřel, ale 24 osob bylo zraněno.